Los momentos de incertidumbre que vivieron los jugadores del Pereira tras terremoto

Los jugadores del Deportivo Pereira vivieron horas de angustia e incertidumbre luego del terremoto que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. Mientras el equipo se encontraba concentrado en Barranquilla para disputar su compromiso por la cuarta fecha de la Liga BetPlay, varios futbolistas perdieron comunicación con sus familiares y compañeros, una situación que aumentó la preocupación hasta que poco a poco lograron confirmar que todos se encontraban a salvo.

Así lo relató el defensor Jordy Monroy en entrevista con Blog Deportivo, donde explicó que el fuerte sismo sorprendió al plantel cuando ya estaba preparado para afrontar el partido.

“Se generó mucha incertidumbre porque después de un temblor se va la señal. No nos podíamos comunicar con nuestros familiares allá en Pereira, con algunos compañeros tampoco. Hasta hace poquito apareció el último que nos faltaba por saber de él y ya estamos un poquito más tranquilos”, afirmó.

El futbolista aseguró que la distancia hizo aún más difícil la situación, ya que los integrantes del equipo solo podían seguir las noticias a través de las redes sociales mientras observaban los daños registrados en Pereira.



“Lo único que podemos hacer es meternos a las redes y mirar todo lo que está pasando allá en Pereira, que hubo mucha destrucción. Ya solo nos queda viajar y llegar allá y estar con nuestras familias, que gracias a Dios están bien”, señaló.

Monroy también contó que su esposa lo llamó entre lágrimas pocos minutos después del movimiento telúrico. Según explicó, ella se encontraba en la casa de su madre y no estaba sola, una circunstancia que le dio algo de tranquilidad en medio de la emergencia.

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“Fue algo muy duro, un momento de mucha tensión al ver que la gente corría, que cosas se veían al suelo, edificios y todo eso. Mucha tristeza por lo que pasó y por lo que puede pasar”, expresó el defensor.

Tras la decisión de la Dimayor de suspender la jornada del fútbol colombiano, el jugador consideró acertada la medida y explicó que la prioridad del plantel será regresar cuanto antes a Pereira para verificar el estado de sus viviendas y reencontrarse con sus seres queridos.

“Lo primordial es llegar a la casa a ver cómo está todo. Tengo entendido que hay muchos apartamentos que quedaron afectados por dentro. Me parece una buena decisión que esta semana no haya fútbol; es una forma de solidaridad con las personas que están afectadas”, concluyó.