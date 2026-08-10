¿Por qué el iPhone no alertó sobre el temblor de 7.4 en Colombia? Este es el increíble motivo

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia este lunes 10 de agosto generó una duda entre algunos usuarios de iPhone: ¿por qué sus celulares no emitieron una alerta sísmica, mientras algunos dispositivos Android sí lo hicieron?

La diferencia no necesariamente está en el funcionamiento del teléfono. La recepción de estos avisos depende de los sistemas de alerta disponibles en cada país, de la infraestructura existente y de las funciones habilitadas para cada territorio.

¿Por qué algunos iPhone no recibieron la alerta sísmica?

Los iPhone cuentan con diferentes mecanismos para recibir avisos relacionados con situaciones de emergencia. Entre ellos están las alertas gubernamentales, de emergencia y de seguridad pública.



Sin embargo, Apple no habilita todas estas funciones de la misma manera en todos los países. Por eso, tener activadas las alertas gubernamentales no significa que el celular vaya a mostrar automáticamente una advertencia cuando ocurre un terremoto.

Estas notificaciones dependen de que exista un sistema compatible con la infraestructura de emergencias del país y de que las autoridades puedan emitir este tipo de avisos.

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En el iPhone, algunas opciones pueden revisarse desde:



Configuración.

Notificaciones.

Alertas gubernamentales.

Las alternativas disponibles pueden variar según la región y el operador.

Vista de la pantalla de configuración en Android para verificar que la opción "Alertas de terremotos" esté activada dentro de la sección de Seguridad y emergencia.

¿El iPhone puede detectar terremotos?

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Apple también cuenta con funciones relacionadas con la detección de terremotos. Los dispositivos pueden participar en sistemas que recopilan información de manera anónima a partir de otros equipos cercanos.

Esto, sin embargo, no significa que todos los iPhone tengan un sistema de alerta sísmica activo con las mismas características ni que puedan advertir sobre un terremoto en cualquier país.

La diferencia es importante: detectar o recopilar información sobre movimientos sísmicos no equivale necesariamente a enviar una alerta preventiva al usuario.

Por esta razón, que un iPhone no haya mostrado una notificación durante el terremoto de este lunes no significa necesariamente que el dispositivo tenga una falla.

¿Cómo funcionan las alertas sísmicas en los celulares?

Las alertas sísmicas utilizan sistemas capaces de identificar rápidamente un movimiento telúrico y estimar qué zonas podrían verse afectadas. Cuando la infraestructura lo permite, estos avisos pueden llegar antes de que las ondas sísmicas más fuertes sean percibidas.

No obstante, su funcionamiento depende de la tecnología disponible, las redes de sensores y los mecanismos de emergencia implementados en cada territorio. Por eso, la experiencia puede ser diferente entre usuarios de distintos sistemas operativos.

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En el caso de Colombia, la ausencia de una alerta en determinados iPhone está relacionada con la disponibilidad de estas funciones y no necesariamente con un problema del teléfono.