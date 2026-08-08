Robots humanoides: disputa entre China y Estados Unidos por soberanía de la inteligencia artificial

La carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) está entrando en una nueva etapa, su incorporación a robots humanoides. Para Samir Estefan, consultor en transformación digital y experto en tecnología, la disputa entre China y Estados Unidos ya no se limita al software, sino que también involucra la presencia física de sistemas de IA.

“Hoy, en 2026, 90 % de los robots humanoides que hay funcionando en el mundo son chinos”, afirmó Estefan durante una entrevista en El Radar, de Blu Radio. El experto señaló a compañías como Agibot y Unitree como actores con una posición dominante en este mercado.

Robots humanoides y seguridad nacional

Estefan explicó que la preocupación estadounidense está relacionada con el volumen de cámaras y sensores que pueden incorporar estos dispositivos, además de la posibilidad de que sean utilizados con fines distintos a los comerciales. En ese contexto, consideró que la discusión gira alrededor de la soberanía de la inteligencia artificial.



“Estamos hablando de un tema de soberanía de inteligencia artificial en donde para la mayoría de nosotros la inteligencia artificial sigue siendo algo que tenemos en nuestro computador, pero el siguiente paso y el que estamos ya viendo es ese paso de darle una forma física a la inteligencia artificial”, sostuvo.

Sobre el riesgo de que robots puedan ser utilizados por un gobierno extranjero, Estefan reconoció que existe esa posibilidad, aunque también advirtió que parte del argumento responde a una lógica de desconfianza entre potencias.

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Estados Unidos busca impulsar sus propios robots

El experto consideró que las restricciones también pueden interpretarse como una estrategia para favorecer el desarrollo de fabricantes estadounidenses. Mencionó a Figure AI como una compañía que ya cuenta con financiación y capacidad para construir robots con usos comerciales.

“Creo que es un poco de protección de comercio, protección de inteligencia artificial en el sentido de soberanía, y seguramente es la carrera más grande que veremos en el 2027”, señaló.

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Gobernanza de la inteligencia artificial

Estefan también advirtió sobre los desafíos asociados con los agentes inteligentes, particularmente por su capacidad creciente para ejecutar acciones. Según explicó, estos sistemas no poseen una base filosófica y moral como la de los seres humanos.

“Tenemos que empezar a legislar, tenemos que empezar a pensar”, afirmó, al referirse a la necesidad de avanzar en la gobernanza de la inteligencia artificial y en propuestas relacionadas con el desarrollo y uso de sistemas autónomos.

Escuche la entrevista compelta acá: