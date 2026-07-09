Robot alpinista conquistó la cima de un volcán: caminó por pendientes de hasta 30 grados

Los robots humanoides ya no son solo una muestra de lo que podría ser el futuro. En los últimos meses se han convertido en protagonistas de videos virales, especialmente en países asiáticos como China, donde se les ha visto correr maratones, practicar artes marciales, bailar e incluso realizar tareas complejas en fábricas y espacios públicos.

Ahora, uno de estos robots volvió a captar la atención, pero lejos de las ciudades. Esta vez, el desafío fue escalar una montaña.

El protagonista fue Pemba, un robot humanoide que logró ascender el volcán Chimborazo, en Ecuador, lo que dejó ver que este tipo de tecnología también puede desenvolverse en entornos naturales extremos.

Robot alpinista conquistó la cima de un volcán

Según medios locales, Pemba, desarrollado a partir del modelo Unitree G1, escaló el volcán Chimborazo, ubicado en el centro de Ecuador, con 6.263 metros sobre el nivel del mar, es considerado el punto de la Tierra más alejado de su centro debido al abultamiento del planeta en la línea ecuatorial. Esta expedición se volvió viral luego de que en redes sociales se difundieran imágenes y videos del recorrido.

Durante el ascenso, el robot caminó de forma autónoma por terrenos con pendientes de hasta 30 grados de inclinación. Sin embargo, cuando el camino se volvió más complicado, los integrantes de la expedición tuvieron que cargarlo. Esto fue posible gracias a que el dispositivo pesa apenas 35 kilogramos.

Esta hazaña forma parte de un proyecto de la organización estadounidense Geologic Dome, que busca demostrar que los robots humanoides pueden ser una alternativa para hacer tareas en ambientes extremos, donde las condiciones representan un riesgo para las personas.

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Como parte de esta iniciativa, el robot intentará llegar a otras dos de las montañas más emblemáticas del planeta:



Mauna Kea (Hawái): es la montaña más alta del mundo si se mide desde su base, ubicada bajo el océano.



es la montaña más alta del mundo si se mide desde su base, ubicada bajo el océano. Monte Everest (Nepal): es la cumbre más alta sobre el nivel del mar.

Los responsables del proyecto esperan que, en el futuro, estos robots puedan participar en operaciones de rescate, patrullajes, monitoreo de glaciares, recolección de basura y otras labores de alto riesgo en zonas montañosas.