¿Tiene Xbox? Estas son las principales novedades que Microsoft prepara para sus jugadores

Microsoft está preparando varios cambios que podrían transformar la manera en la que los jugadores acceden a su biblioteca de Xbox, especialmente a aquellos títulos que compraron durante generaciones anteriores.

La compañía ya comenzó a llevar juegos de la Xbox original a computadores y, de acuerdo con documentos internos conocidos recientemente, también trabaja en hacer lo mismo con Xbox 360 y en una herramienta que permitiría convertir determinados discos físicos en licencias digitales.

Juegos de la primera Xbox ya se pueden jugar en PC

Desde el pasado 22 de julio, Microsoft comenzó a implementar Xbox Backward Compatibility on PC, una función que permite ejecutar directamente en computadores y dispositivos portátiles algunos títulos desarrollados originalmente para la primera Xbox, lanzada en 2001. El programa arrancó con cuatro juegos: BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live & Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge y Fuzion Frenzy. Los títulos pueden adquirirse desde la aplicación de Xbox para PC y están incluidos en todos los planes de Game Pass.



Si usted ya tiene una licencia digital de alguno de estos juegos en consola, no tendrá que volver a comprarlo, pues Microsoft permite trasladar esa propiedad a PC y dispositivos portátiles compatibles.

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Los juegos clásicos tendrán mejoras gráficas

Este nuevo programa de retrocompatbilidad no se limitará simplemente a reproducir los juegos exactamente como funcionaban hace más de dos décadas, sino que lo harán con distintas mejoras de resolución hasta cuatro veces la original, sincronización vertical, filtrado anisotrópico, antialiasing mejorado y modos de pantalla completa o ventana. También permite modificar configuraciones de idioma y audio.

La compañía añadirá además logros de Xbox a algunos de estos clásicos. Los cuatro primeros juegos recibirán Achievements durante los próximos meses, una función que no existía cuando fueron publicados originalmente.

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Actualmente, esta función está disponible únicamente en acceso anticipado, por lo que el público general no puede utilizarla todavía. Sin embargo, un documento interno obtenido por The Verge señala octubre de 2026 como el objetivo para un lanzamiento más amplio de los juegos de la Xbox original en PC.

it looks like devs won’t have to do any engineering work to get Xbox 360 and Xbox games on PC. Microsoft’s Xbox PC emulator handles it all 👍 https://t.co/3veMXdaJb2 pic.twitter.com/daFEomcVUa — Tom Warren (@tomwarren) August 3, 2026

Según el mismo documento, Microsoft trabaja para que desarrolladores y editoras puedan llevar juegos de Xbox 360 a computadores, dispositivos portátiles y a su próxima generación de hardware Xbox. La implementación sería progresiva entre 2027 y 2028, aunque esta hoja de ruta todavía no ha sido anunciada oficialmente por Microsoft y las fechas pueden cambiar.

Cada editora deberá autorizar los juegos que quiera incorporar al programa y mantendrá el control sobre aspectos como su precio y la posibilidad de incluirlos o no dentro de Xbox Game Pass. Este punto puede dejar por fuera títulos cuyos derechos o licencias hayan vencido, algo especialmente común en videojuegos que utilizan música, vehículos, deportistas u otras marcas de terceros.

Los juegos físicos podrían convertirse en digitales

Otra de las novedades que Microsoft está probando podría resultar especialmente útil para quienes todavía conservan una colección de videojuegos en disco. La compañía trabaja en una función conocida como Disc to Digital, que permitiría obtener una licencia digital de determinados juegos físicos de Xbox One y Xbox Series X.

El sistema funcionaría introduciendo un disco compatible en una Xbox One o Xbox Series X con lector e iniciando sesión con una cuenta de Microsoft. Después de instalar o ejecutar el juego, el sistema otorgaría un derecho digital vinculado tanto a la cuenta del usuario como a ese disco específico. Con esto, la licencia podría utilizarse en otros dispositivos del ecosistema Xbox.

Si el título cuenta con Xbox Play Anywhere también podría jugarse en computadores y dispositivos portátiles, mientras que los juegos disponibles en Xbox Cloud Gaming podrían utilizarse mediante streaming con una suscripción compatible.

Xbox Gamepass // Foto: Xbox

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¿Qué pasa si vende el disco después de digitalizarlo?

Digitalizar un juego no permitirá conservar permanentemente una copia mientras otra persona utiliza el disco, pues la licencia digital quedaría anclada a la unidad física. Si el disco es prestado o vendido y pasa a utilizarse con otra cuenta, el derecho digital también podrá cambiar de propietario, haciendo que el usuario anterior pierda ese acceso.

Una limitación importante es que, al menos en su primera etapa, los discos de Xbox 360 y de la Xbox original no serán compatibles con esta herramienta.

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¿Cuándo estará disponible Disc to Digital?

Los documentos internos de Microsoft contemplaban inicialmente una beta pública para miembros de Xbox Insider durante julio y una disponibilidad general en agosto de 2026. Sin embargo, la prueba fue retrasada y actualmente no está claro si Microsoft podrá mantener el calendario previsto para este mes. Por ahora, la compañía continúa realizando pruebas internas y no ha anunciado públicamente una fecha definitiva de lanzamiento.

Los cambios forman parte de una estrategia más amplia de Microsoft para que las bibliotecas de los jugadores puedan acompañarlos entre consolas, computadores y dispositivos portátiles, en lugar de quedar limitadas al hardware para el que fueron compradas originalmente. La próxima generación de Xbox también está siendo diseñada alrededor de esta idea, aunque varios de sus detalles todavía permanecen sin confirmar.