Nuevo modo carrera, mundo abierto y ultimate team: novedades que traerá el FC27

EA Sports prepara una nueva versión de su videojuego más popular con el próximo FC27, que tendrá cambios revolucionares en comparación a las últimas entregas que tenían cosas mínimas, más allá de las actualizaciones de gráficos, vestimenta y demás cosas, además de nuevas ligas y estadios.

Con Kylian Mbappé de portada, EA espera que esta entrega vuelva a conectar con los amantes de la franquicia, en especial con aquellos que con el paso de los años por diversos motivos se alejaron un poco y, por eso, las novedades estarán en todos sus modos de juego, desde los offline (modo carrera, modo leyenda, entre otros) o los online (ultimate team).

Foto: EA Sports

Las novedades que traerá el FC 27

The Grounds: l a principal novedad de esta entrega será su "mundo abierto", en donde un personaje recorrerá calles inspiradas en Reino Unido, Francia y Argentina para vivir el fútbol desde una nueva perspectiva. Estadios, zonas personalizadas, actividades y retos harán parte de esta experiencia.

a principal novedad de esta entrega será su "mundo abierto", en donde un personaje recorrerá calles inspiradas en Reino Unido, Francia y Argentina para vivir el fútbol desde una nueva perspectiva. Estadios, zonas personalizadas, actividades y retos harán parte de esta experiencia. El regreso de la Liga MX: l a máxima división de México vuelve al videojuego junto con el Estadio Azteca, que regresa tras varios años de ausencia.

a máxima división de México vuelve al videojuego junto con el Estadio Azteca, que regresa tras varios años de ausencia. Nuevo modo Carrera: cambian las negociaciones y las cinemáticas, con traspasos más realistas entre clubes. Además, se añaden nuevos objetivos que influirán en la moral y el rendimiento de los futbolistas durante la temporada.

cambian las negociaciones y las cinemáticas, con traspasos más realistas entre clubes. Además, se añaden nuevos objetivos que influirán en la moral y el rendimiento de los futbolistas durante la temporada. FUT Gallery: coleccionar cartas de diferentes categorías permitirá desbloquear una galería especial con recompensas para fortalecer el equipo de Ultimate Team.

coleccionar cartas de diferentes categorías permitirá desbloquear una galería especial con recompensas para fortalecer el equipo de Ultimate Team. A rquetipos para los futbolistas: se incorporan perfiles de jugador con habilidades y atributos específicos que podrán evolucionar con el progreso, ofreciendo una mayor personalización tanto en Clubes como en otros modos.

se incorporan perfiles de jugador con habilidades y atributos específicos que podrán evolucionar con el progreso, ofreciendo una mayor personalización tanto en Clubes como en otros modos. Mejoras en la inteligencia artificial: los porteros prometen reacciones más naturales, mientras que los movimientos defensivos y ofensivos serán más realistas gracias a ajustes en la IA.

los porteros prometen reacciones más naturales, mientras que los movimientos defensivos y ofensivos serán más realistas gracias a ajustes en la IA. Gameplay más dinámico: se anuncian mejoras en los regates, las animaciones de contacto, los disparos de primera intención y las transiciones entre ataque y defensa para ofrecer una experiencia más fluida.

se anuncian mejoras en los regates, las animaciones de contacto, los disparos de primera intención y las transiciones entre ataque y defensa para ofrecer una experiencia más fluida. Ultimate Team renovado : además de la FUT Gallery, habrá nuevos desafíos, objetivos semanales y eventos en vivo con recompensas exclusivas para mantener activo el modo durante toda la temporada.

: además de la FUT Gallery, habrá nuevos desafíos, objetivos semanales y eventos en vivo con recompensas exclusivas para mantener activo el modo durante toda la temporada. Más autenticidad: el juego sumará nuevas licencias, rostros escaneados, celebraciones actualizadas y una presentación renovada en varias ligas y competiciones.

¿Cuánto costará el FC27 y cuándo saldrá a la venta?

En las tiendas de Xbox, PlayStation, PC y Nintendo ya se conocieron los precios oficiales del juego que saldrá el 25 de septiembre, pero que estará disponible desde el 18 para los que adquieran la mejor versión y miembros de EA Play. Los precios van desde los 69 hasta las 140 dólares en las tiendas oficiales para hacer con el videojuegos antes de tiempo.



Las licencias que traerá el FC27

El videojuego volverá a apostar por una amplia variedad de licencias oficiales. Los usuarios podrán disfrutar de más de 21.000 futbolistas reales, además de más de 800 clubes y selecciones nacionales distribuidos en 35 ligas de todo el mundo.

En cuanto a las competiciones, estarán presentes algunos de los torneos más importantes del planeta, como la UEFA Champions League, Europa League, Conference League, Premier League, Bundesliga, LaLiga y destacados campeonatos del fútbol femenino, entre ellos la UEFA Women's Champions League y la Google Pixel Women's Bundesliga.

A esto se suma un catálogo de más de 140 estadios con licencia oficial, que incluye escenarios emblemáticos como el Santiago Bernabéu, Anfield, Allianz Arena, Parc des Princes y el Red Bull Arena, ofreciendo una experiencia mucho más cercana al fútbol real.