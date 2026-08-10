¿Cómo activar las alertas de temblor en Android y iPhone? Guía para configurar el celular

Los teléfonos celulares pueden convertirse en una herramienta adicional para recibir información durante un sismo. Algunos dispositivos Android incorporan un sistema de alertas desarrollado por Google, mientras que en iPhone la disponibilidad de este tipo de avisos depende de las funciones habilitadas en cada país y de los sistemas de emergencia locales.

Además de las herramientas integradas en los equipos, existen aplicaciones especializadas que permiten consultar terremotos recientes y recibir notificaciones sobre movimientos registrados en diferentes lugares.

Estas tecnologías, sin embargo, no predicen los terremotos ni sustituyen los sistemas oficiales de alerta y los protocolos de emergencia. Su objetivo es detectar un movimiento que ya comenzó y, cuando las condiciones lo permiten, advertir a las personas que se encuentran a cierta distancia del origen del sismo.

¿Cómo activar las alertas de terremotos en Android?

Los dispositivos Android compatibles pueden utilizar el sistema de Alertas de terremotos de Google, que emplea los sensores de movimiento de los teléfonos para identificar posibles movimientos sísmicos.



La ruta para activar esta función puede cambiar ligeramente dependiendo de la marca y la versión del sistema operativo. Como referencia, los usuarios pueden seguir estos pasos:

Abra Configuración o Ajustes en el teléfono. Ingrese a Seguridad y emergencia. Busque la opción Alertas de terremotos. Compruebe que la función esté activada.

En algunos equipos, esta opción puede encontrarse dentro del apartado de Ubicación o en las configuraciones relacionadas con los servicios de emergencia.

Vista de la pantalla de configuración en Android para verificar que la opción "Alertas de terremotos" esté activada dentro de la sección de Seguridad y emergencia.

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Si el menú no aparece, puede deberse al modelo del teléfono, la versión de Android o la disponibilidad del servicio en el país donde se encuentra el usuario.

¿Cómo funcionan las alertas sísmicas de Android?

El sistema utiliza los acelerómetros presentes en numerosos teléfonos inteligentes. Estos sensores pueden registrar movimientos que podrían corresponder a un terremoto.

Cuando los sistemas reciben señales compatibles procedentes de varios dispositivos en una zona, pueden analizarlas para determinar si se está produciendo un movimiento sísmico. A partir de esa información, Google puede enviar una advertencia a usuarios que podrían experimentar el movimiento.

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La anticipación no es igual para todas las personas. El aviso puede llegar con algunos segundos de diferencia respecto a la llegada de las ondas sísmicas más fuertes, pero quienes estén cerca del origen del terremoto podrían recibir la alerta cuando el movimiento ya haya comenzado.

¿Cómo recibir alertas de terremotos en iPhone?

En el caso de los iPhone, las opciones disponibles dependen del país, de los sistemas de alerta pública implementados en cada territorio y de las funciones que Apple tenga habilitadas para esa región.

Por ello, no todos los usuarios necesariamente encontrarán una función de alerta sísmica con las mismas características que la disponible en determinados dispositivos Android. Una alternativa es recurrir a aplicaciones especializadas en el monitoreo de terremotos. Estas herramientas pueden enviar notificaciones y ofrecer información sobre la actividad sísmica registrada.

Entre las aplicaciones que pueden utilizarse para consultar este tipo de información se encuentran My Earthquake Alerts & Feed, Earthquake Network y otras plataformas de seguimiento de fenómenos naturales.

My Earthquake Alerts & Feed

Esta aplicación está orientada al seguimiento de terremotos y permite consultar movimientos sísmicos recientes.

Entre los datos que puede proporcionar se encuentran:

Magnitud del terremoto.

Ubicación del epicentro.

Profundidad.

Distancia entre el sismo y el usuario.

Mapas de actividad sísmica.

Notificaciones sobre nuevos movimientos registrados.

La información disponible y las funciones de notificación pueden variar según la configuración del dispositivo y los permisos concedidos por el usuario.

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Earthquake Network

Earthquake Network es otra alternativa especializada en el seguimiento de terremotos. La plataforma ofrece información sobre movimientos sísmicos y puede enviar avisos relacionados con eventos detectados mediante su sistema.

Los usuarios pueden consultar terremotos registrados en diferentes regiones y recibir actualizaciones sobre actividad sísmica.

¿AccuWeather envía alertas de terremotos?

AccuWeather es principalmente una plataforma de información meteorológica, aunque también ofrece distintos tipos de alertas relacionadas con fenómenos naturales y condiciones potencialmente peligrosas. La disponibilidad de determinadas alertas puede depender del país, la ubicación del usuario y los servicios que estén habilitados para esa región.

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Por eso, antes de instalar una aplicación, es recomendable revisar qué tipo de notificaciones ofrece específicamente para terremotos y si estas están disponibles en Colombia.

¿Las alertas de sismo llegan antes del terremoto?

Es importante diferenciar entre alerta sísmica y predicción de terremotos. Una alerta no significa que el sistema haya anticipado que ocurriría un terremoto. El proceso comienza cuando el movimiento ya se ha producido y los sistemas de detección identifican señales compatibles con un sismo.

A partir de ese momento, se intenta enviar una advertencia a las personas que se encuentran a cierta distancia del origen del movimiento, antes de que las ondas sísmicas más fuertes lleguen hasta ellas. Por esta razón, no existe un tiempo de anticipación garantizado.

Una persona ubicada relativamente lejos del epicentro podría recibir una alerta unos segundos antes de sentir el movimiento más fuerte. En cambio, alguien que se encuentre muy cerca del lugar donde se originó el terremoto puede no tener tiempo suficiente para recibir la advertencia antes de que comience a sentirlo.

¿Qué hacer después de activar las alertas?

Tener activadas las notificaciones sísmicas puede aportar información adicional, pero no reemplaza las medidas de prevención. Los usuarios deben mantener actualizado el sistema operativo del teléfono, permitir las notificaciones correspondientes y revisar periódicamente que las aplicaciones tengan los permisos necesarios para funcionar correctamente.

También es recomendable conocer las rutas de evacuación, identificar zonas seguras dentro de la vivienda o lugar de trabajo y seguir las instrucciones de las autoridades durante una emergencia. Las alertas de terremotos deben entenderse como una herramienta complementaria de información y prevención, no como un mecanismo capaz de predecir cuándo ocurrirá un sismo.