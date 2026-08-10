¿Qué pasará con los partidos de Tolima y Santa Fe luego de terremoto?

El terremoto registrado este lunes en Colombia también tiene en vilo la realización de los partidos internacionales que Deportes Tolima e Independiente Santa Fe tienen programados esta semana. Según información del periodista Juan José Buscalia en Blog Deportivo, Conmebol mantiene comunicación permanente con los clubes y las autoridades colombianas y, por ahora, tanto Ibagué como Bogotá están habilitadas para recibir los encuentros.

Deportes Tolima tiene previsto enfrentarse este martes a Independiente del Valle por los octavos de la Copa Libertadores, mientras que Santa Fe recibirá el miércoles a River Plate por los octavos de la Copa Sudamericana. De acuerdo con la información entregada en el programa, Independiente del Valle ya tendría definido su desplazamiento hacia Colombia: realizaría los trámites migratorios este lunes en la frontera entre Ecuador y Colombia y posteriormente tomaría un vuelo chárter rumbo a Ibagué. Por su parte, River Plate tendría previsto viajar este martes, a la 1:30 de la tarde, desde Argentina hacia Bogotá.

Sin embargo, Conmebol no tendría previsto emitir este lunes un comunicado confirmando o cancelando los compromisos. La prioridad, según se explicó Buscalia en Blog Deportivo, es continuar evaluando la situación junto con los clubes y las autoridades locales antes de adoptar una determinación. Por ahora, la organización considera que las dos ciudades están habilitadas para albergar los partidos.

Fuerte sismo generó duras afectaciones en Manizales Redes Sociales

En caso de que los encuentros deban ser aplazados, el calendario de las competencias internacionales permitiría cierta flexibilidad. Las revanchas están previstas para la semana siguiente y posteriormente existe una semana de receso entre los octavos y los cuartos de final. Esto permitiría trasladar las dos series una semana sin modificar necesariamente el resto de la programación de la competencia. No obstante, la decisión también tendría que coordinarse con los calendarios de River Plate e Independiente del Valle en sus respectivos torneos locales.



Posición de Santa Fe

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, confirmó en Blog Deportivo que el club tampoco había recibido hasta ese momento una comunicación oficial de Conmebol sobre el partido contra River. El dirigente explicó que durante la mañana se realizaron inspecciones al estadio y, hasta el momento, no se había reportado ninguna novedad que obligara a tomar medidas.



Méndez también dejó claro que Santa Fe acatará la determinación que tome el organismo internacional y recordó que el club ya ha tenido que afrontar situaciones excepcionales en competencias internacionales, como cuando sucedió el terremoto en Venezuela. En esa ocasión, el cardenal sí disputó el partido en condición de visitante, pero en un estadio diferente por las afectaciones del sismo en el vecino país.

Así las cosas, por ahora, ambos partidos de los equipos colombianos siguen firmes.