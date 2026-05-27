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Tolima, a octavos de Libertadores: 27 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 27 de mayo de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de may, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 27 de mayo de 2026:

  • Crystal Palace y Rayo Vallecano disputan la final de la Conference League.
  • Millonarios perdió 1-2 ante O’Higgins en la fecha 6 de la Copa Libertadores.
  • Tolima clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 ante Universitario.
  • Arturo Reyes habló sobre el 'Cucho' Hernández y su posibilidad de disputar su primera Copa del Mundo.

Escuche el programa completo aquí:

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