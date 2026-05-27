Tolima, a octavos de Libertadores: 27 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 27 de mayo de 2026:



Crystal Palace y Rayo Vallecano disputan la final de la Conference League.

Millonarios perdió 1-2 ante O’Higgins en la fecha 6 de la Copa Libertadores.

en la fecha 6 de la Copa Libertadores. Tolima clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 ante Universitario.

Arturo Reyes habló sobre el 'Cucho' Hernández y su posibilidad de disputar su primera Copa del Mundo.

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