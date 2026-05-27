Tolima, a octavos de Libertadores: 27 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 27 de may, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 27 de mayo de 2026:
- Crystal Palace y Rayo Vallecano disputan la final de la Conference League.
- Millonarios perdió 1-2 ante O’Higgins en la fecha 6 de la Copa Libertadores.
- Tolima clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores tras empatar 0-0 ante Universitario.
- Arturo Reyes habló sobre el 'Cucho' Hernández y su posibilidad de disputar su primera Copa del Mundo.
Escuche el programa completo aquí: