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Medellín amplía a 10 los puntos de donación para afectados por terremoto en Colombia

Estos lugares estarán habilitados para recibir las donaciones estarán dispuestos para este trabajo entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde.

Donaciones en Medellín para afectados por terremotos.
Donaciones en Medellín para afectados por terremotos.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Medellín amplió a 10 el número de puntos habilitados para la recolección de donaciones que serán enviadas a las comunidades más afectadas por el terremoto en otras ciudades del país.

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La capital de Antioquia continúa ampliando su solidaridad con las regiones del país que resultaron más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en la mañana del lunes.

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En Medellín ya son 10 los puntos habilitados para recibir donaciones que posteriormente serán enviadas a las zonas más afectadas, como los Son el departamento del Valle, Chocó y varias ciudades del Eje Cafetero.

¿Qué donar a afectados por terremotos en Colombia?

La secretaria de Inclusión Social de la ciudad, Luz María Ramírez, detalló qué tipo de donaciones son prioritarias: "Pueden ser de la canasta básica de alimentos, alimentos no perecederos, granos, entre otros, y además otros insumos esenciales como kits de aseo, pañales, colchonetas, mantas...", señaló.

Cepillos de dientes, papel higiénico, crema dental, entre otros insumos también serán recibidos.

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¿Dónde donar en Medellín para afectados por terremoto?

Los puntos de recolección están ubicados en la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, la Fundación Saciar, los Parque Biblioteca Belén, San Javier, Gabriel García Márquez y León de Greiff, además de la Biblioteca Pública El Poblado, la Terminal del Norte, en el local 9840; la Universidad Eafit y el hall de la Alcaldía de Medellín. También recibirán donaciones en dinero.

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"Tenemos habilitados canales para recibir donaciones en dinero a través de la corporación presentes y la Cruz Roja Colombiana", agregó la funcionaria.

Los 10 puntos habilitados para recibir las donaciones estarán dispuestos para este trabajo entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, dependiendo del lugar al que se acerquen quienes puedan realizar algún aporte.

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