No dejaron a ningún animal: video de evacuación de veterinaria en Medellín durante terremoto

A medida que pasan las horas del fuerte terremoto que sacudió gran parte del país, se van conociendo más videos de los procesos de evacuación durante ese movimiento telúrico. Uno de los que más se ha viralizado en redes sociales fue en una veterinaria en Medellín.

En el video compartido por el propio negocio en su cuenta de Instagram se puede evidenciar cómo las profesionales llegaron al consultorio corriendo para iniciar a sacar a los animales que se encontraban allí. No importaba si tenían algún elemento médico o su tamaño, cada veterinario mostró su profesionalismo en ese momento de tensión y evacuó a sus pacientes.

De hecho, uno de los aspectos que más resaltaron las personas en los comentarios del video fue que uno de los animales lo sacaron con una cobija para protegerlo. Por eso, los usuarios manifestaron que este tipo de actuaciones evidencia la calidad del personal que trabaja allí, así como el amor por estos gatos o perros que hacen parte de muchas familias antioqueñas.

"Gracias a todo el equipo que reaccionó de manera oportuna con los pacientes hospitalizados que son nuestra prioridad. Afortunadamente todos estamos bien y lamentamos profundamente las pérdidas de ciudades vecinas", se lee en la publicación.



En cuestión de segundos, se puede salvar la vida no solo de las personas sino también de los peluditos que son, para muchos, un miembro más de la familia.

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"Ninguno se queda atrás", se lee en el video de la cámara de seguridad de la veterinaria.

Vale recordar que el movimiento telúrico se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste del país, así como en Ecuador, Panamá y Venezuela.



Último informe del terremoto

Al menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia, donde decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.