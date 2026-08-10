Medellín habilita dos puntos de recolección de ayudas humanitarias para afectados por terremoto

La Alcaldía de Medellín activó su capacidad de emergencia y ofrece apoyo tras sismo. En dos puntos de la ciudad se están recibiendo ayudas humanitarias para enviar a las ciudad más afectadas por el sismo

Luego de la emergencia que viven varias zonas del país, Medellín activó sus capacidades de gestión del riesgo luego del sismo a la vez que el alcalde Federico Gutiérrez entregó un parte de tranquilidad y aseguró que la ciudad está preparada para apoyar a los afectados.

Tras el movimiento telúrico, la línea 123 recibió 361 llamadas relacionadas con posibles afectaciones parciales en estructuras, principalmente por grietas y daños en techos. Ante estos reportes fueron desplegados equipos especializados para realizar las respectivas inspecciones como indicó el mandatario.

Durante el sismo se presentaron 361 llamadas al 123. No tenemos reporte ni de personas heridas ni de personas que hayan perdido la vida. Gracias a dios, en Medellín no tenemos ese reporte. Tenemos 263 bomberos inspeccionando también toda la ciudad con más de 40 ingenieros estructurales”, señaló el mandatario local.



Según el reporte de la Alcaldía, 14 puentes fueron revisados sin que se encontraran anomalías. También avanzan en las verificaciones en instituciones educativas y unidades residenciales, mientras que los batallones Buenos Aires y Girardot reportaron agrietamientos en sus techos.

Puntos para donaciones en Medelín

Sobre las ayudas que se recogen en la capital de Antioquia, están habilitados la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos y la Fundación Saciar, en donde las personas podrán llevar agua, arroz, avena, leche en polvo, leguminosas y elementos de aseo. Además, se habilitó donaciones en dinero a través de la Corporación Presentes en donde estará disponible la campaña Colombia Se Levanta.

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Gutiérrez anunció además el envío de un equipo de rescate conformado por 21 especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y dos ingenieros, a la espera de definir la ciudad de destino.