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Terremoto en Antioquia deja una víctima mortal, dos heridos y más de 350 viviendas con daños

Ante la emergencia regional, las autoridades confirmaron el envío de 80 socorristas del departamento para apoyar las labores en Chocó y Pereira.

Techo caído tras temblor.
Techo caído tras temblor.
Foto: Gobernación de Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

El fuerte terremoto que sacudió al país entero también ha provocado consecuencias como lo reportó la Gobernación de Antioquia, quienes confirmaron que un hombre murió en Támesis, mientras que dos personas resultaron heridas en La Ceja y Salgar.

"Se registran dos lesionados, una menor de 17 años del municipio de La Ceja y un mayor del municipio de Salgar, y aquí lo más importante es disponernos a seguir monitoreando esto, a obedecer solo las recomendaciones de las autoridades de los canales oficiales, no cadenas de WhatsApp", indicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

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Sobre la primera víctima fatal tras el sismo con epicentro en el departamento de Chocó, se ha conocido que era un hombre de 73 años que falleció tras la caída de rocas, esto a causa del movimiento de tierra que se sintió en toda Antioquia.

Sin embargo, no son los únicos daños que se han reportado, puesto que según los primeros estudios, 352 viviendas en todo el departamento resultaron afectadas, mientras que cerca de 30 iglesias se vieron damnificadas.

En la región también se vieron afectadas 61 hospitales y más de 15 instituciones educativas que a esta hora son evaluadas por expertos que buscan solucionar rapidamente las afectaciones y así poner nuevamente en funcionamiento estos lugares.

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El Puesto de Mando Unificado ha anunciado que solamente la Gobernación de Antioquia tiene dispuestos 34 equipos de organismos de socorro que serán enviados al departamento de Chocó, mientras que otros 30 equipamientos serán trasladados hasta Pereira.

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Finalmente, la Alcaldía de Medellín también se unió al PMU y enviarán un equipo de 25 personas de USAR Bomberos Medellín para apoyar las labores de otros departamentos y están a la espera de que el Gobierno nacional les indique si será en Chocó, Pereira, Manizales u otras ciudades.

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