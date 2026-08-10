EPM desmiente afectaciones en Hidroituango luego de terremoto

Empresas Públicas de Medellín (EPM) entregó un parte de tranquilidad sobre el estado de su infraestructura tras el fuerte terremoto registrado en Colombia y desmintió las versiones que señalaban supuestas afectaciones o un posible colapso de alguna de sus represas, entre ellas Hidroituango. La compañía aseguró que, luego de las inspecciones realizadas por sus equipos técnicos, las 13 grandes presas que administra se encuentran en condiciones de normalidad.

De acuerdo con EPM, las revisiones incluyeron la infraestructura relacionada con generación de energía, acueducto y alcantarillado, distribución de gas, así como transmisión y distribución de energía. Los equipos especializados verificaron las condiciones de las instalaciones y no encontraron afectaciones que comprometan su funcionamiento.

Entre las estructuras inspeccionadas estuvieron las centrales y pequeñas centrales de generación de energía, incluyendo Hidroituango. Las labores de revisión abarcaron puntos considerados clave para la operación de las instalaciones, como torres de captación, subestaciones, casas de máquinas y vertederos. Alberto Mejía Reyes, gerente de Generación de Energía de EPM, confirmó que las condiciones de la presa se mantienen dentro de la normalidad.

“En EPM tenemos 13 grandes presas, entre ellas Ituango. Podemos reportar normalidad en las condiciones de todas las presas”, aseguró Mejía. El funcionario agregó que Hidroituango cuenta con un monitoreo permanente, las 24 horas del día, como parte de los protocolos establecidos para verificar su estado.



Hidroituango. EPM.

El reporte también contempla a las empresas del Grupo EPM que operan en diferentes regiones del país, entre ellas CHEC, en Caldas, y EDEQ, en Quindío. Si bien la infraestructura presenta un buen estado general, se han registrado afectaciones en el servicio de energía en algunos sectores de Caldas y Risaralda, situaciones que están siendo atendidas por los equipos técnicos de CHEC.

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EPM señaló que continuará monitoreando el estado de sus instalaciones y que informará oportunamente cualquier novedad relacionada con la prestación de los servicios públicos. La compañía, además, hizo un llamado a la ciudadanía para consultar únicamente información proveniente de las autoridades oficiales encargadas de la geociencia y la gestión del riesgo y pidió no replicar mensajes sobre supuestas réplicas, debido a que estos fenómenos no pueden ser predichos.