Jugador del Cali se fracturó durante el terremoto y será operado

El mediocampista del Deportivo Cali, Ronaldo Pájaro, sufrió lesiones durante la evacuación de su vivienda tras el terremoto registrado en Colombia. El futbolista, de 24 años, tuvo que salir rápidamente del inmueble y, según información publicada por el conjunto vallecaucano, sufrió fracturas en el codo y el tobillo.

El Departamento Médico del Deportivo Cali confirmó este martes, 11 de agosto, que Pájaro fue trasladado a la Clínica Valle del Lili, donde se le practicaron los estudios correspondientes para determinar el alcance de las lesiones. Los exámenes médicos establecieron que el jugador presenta una luxofractura de codo y una fisura del maléolo medial del tobillo.

De acuerdo con la información conocida sobre el momento que vivió el futbolista, Pájaro sufrió estas lesiones en medio de la evacuación de su vivienda durante el movimiento telúrico. En medio de esta maniobra se habría producido el fuerte impacto que terminó afectando principalmente su codo y su tobillo.

El club informó que, debido a la inestabilidad de la articulación del codo, el mediocampista deberá ser sometido a una intervención quirúrgica. Mientras tanto, la lesión del tobillo será manejada mediante un tratamiento conservador y permanecerá inmovilizada, según la información difundida sobre su estado.



Ronaldo Pájaro permanece bajo seguimiento y cuidado del equipo médico del Deportivo Cali. El club señaló que los tiempos de recuperación todavía no han sido establecidos y que serán comunicados oportunamente de acuerdo con la evolución clínica del futbolista.

Vale recordar que Cali fue una de las ciudades más impactadas por este movimiento telúrico que tuvo como epicentro san José del Palmar en Chocó. De hecho, varias instalaciones hospitalarias resultaron dañadas en la capital del Valle del Cauca y la Clínica Nuestra fue evacuada y varios pacientes fueron atendidos en las aceras.



Esperanza en medio de la tragedia

En medio de esta situación, el rescate de Diana, una mujer que estuvo más de 24 horas bajo los escombros en uno de los edificios colapsados en Cali renueva la esperanza en el país de encontrar a más sobrevivientes luego del terremoto.