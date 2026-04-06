"Tiene un valor mayor por el ruido que provoca": Richard Páez tras victoria de Cúcuta ante América

El técnico de Cúcuta Deportivo, Richard Páez, analizó en Blog Deportivo de Blu Radio la victoria de su equipo frente al América de Cali, un resultado clave en la lucha por salir de la zona de descenso. El entrenador destacó el impacto emocional del triunfo y el proceso mental que atraviesa el plantel.

Páez explicó que durante el primer tiempo no quedó conforme con el funcionamiento ofensivo del equipo. Según contó en la emisora, en el descanso decidió exigirle más a sus futbolistas para generar peligro y evitar que América dominara el partido en busca de la remontada.

“No estaba conforme con lo visto del equipo en el tema ofensivo. En el segundo tiempo lo que hice fue retar a mis jugadores a generar más opciones para preocupar a América”, explicó el entrenador, quien consideró que ese cambio de actitud terminó reflejándose en el marcador final del compromiso.

El estratega también resaltó el rendimiento del mediocampista José Verdugo, a quien calificó como el jugador más destacado del encuentro. Páez aseguró que su ubicación táctica con perfil cambiado permitió mayor movilidad en el mediocampo y le dio libertad para desarrollar su juego.



“Verdugo es un jugador diferente y con perfil cambiado le damos la posibilidad de moverse en cualquier sector del mediocampo”, explicó el técnico. Añadió que el futbolista cumplió con creces esa tarea, motivo por el cual fue elegido como la figura del partido.

Más allá de lo táctico, el entrenador destacó el trabajo psicológico que busca fortalecer dentro del grupo. Según dijo, el mensaje que transmite al plantel es centrarse en el rendimiento propio sin depender del rival, aunque reconociendo la importancia de enfrentar a clubes históricos del fútbol colombiano.

“El mensaje tiene que ser hacia adentro, al interior del jugador, sin mirar realmente al rival”, afirmó. Para Páez, lograr resultados contra equipos como América o Atlético Nacional eleva la confianza del grupo y fortalece la mentalidad competitiva del plantel.

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Finalmente, el técnico reconoció que el contexto del club ha sido complejo por la presión del descenso y el ambiente que rodea al equipo. Sin embargo, aseguró que los jugadores han sabido responder a esa exigencia y que la victoria tiene un valor especial.

“Nos ha tocado una tarea dura con el equipo… pero el jugador ha ido superando eso y está respondiendo de la manera correcta”, concluyó Páez, quien resumió la importancia del triunfo señalando que “tiene un valor mayor por el ruido que provoca” en medio de la lucha por la permanencia.