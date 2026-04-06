En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Lemus
Papá Pitufo
Misión Artemis II
Abelardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / "Tiene un valor mayor por el ruido que provoca": Richard Páez tras victoria de Cúcuta ante América

"Tiene un valor mayor por el ruido que provoca": Richard Páez tras victoria de Cúcuta ante América

Con el triunfo 2-0 ante el equipo de Cali, el equipo motilón salió de la zona del descenso y aún sueña con la clasificación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad