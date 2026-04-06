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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / La curiosa petición de la Nasa a los astronautas de Artemis II sobre el inodoro

La curiosa petición de la Nasa a los astronautas de Artemis II sobre el inodoro

El retrete espacial costó 23 millones de dólares, según la Nasa. Los baños espaciales suelen ser sistemas complejos y temperamentales.

Astronautas de la misión Artemis II
Astronautas de la misión Artemis II a la Luna
Foto: AFP
Por: EFE
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Actualizado: 6 de abr, 2026

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