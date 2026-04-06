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Este sería el celular que utilizaron los astronautas para la misión Artemis II: esto se sabe

Por primera vez en una misión tripulada más allá de la órbita terrestre, la NASA autorizó el uso de smartphones personales. Los astronautas de Artemis II llevan iPhone 17 Pro Max para capturar selfies, videos y postales inéditas de la Tierra y la Luna.

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