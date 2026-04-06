Este sería el celular que utilizaron los astronautas para la misión Artemis II: esto se sabe

La NASA dio a conocer en el mes de febrero la homologación del iPhone para su uso extendido en órbita. Además, varios reportes señalaron que los cuatro tripulantes de la cápsula Orion cuentan con un iPhone 17 Pro Max para capturar imágenes y videos de carácter personal durante la misión Artemis II.

Esta decisión representa un cambio histórico dentro de los protocolos de la agencia espacial, ya que durante décadas solo se permitía equipos especializados y certificados para adaptarse a las exigentes condiciones del espacio exterior. Sin embargo, la calidad de la cámara, su resistencia y facilidad de uso de los celulares de alta gama abrió la puerta para incluir esta tecnología comercial en una misión de nivel superior.

Los integrantes de la tripulación recibieron un dispositivo horas antes de su despegue hacia el espacio exterior. Dentro de las funciones estaría documentar selfies, videos, maniobras, vistas panorámicas del planeta Tierra y la Luna.

Planeta Tierra Foto: Unplash

Es importante recordar que el uso de estos celulares estará sometido bajo estrictas medidas de seguridad. Además, estos equipos no contarán con acceso a internet ni Bluetooth y permanecerán sujetos con velcro e incluso guardados en compartimientos especiales donde de esta manera se lograría evitar que lleguen a flotar libremente en microgravedad y se puedan convertir en un riesgo dentro de la nave.



Por otro lado, la NASA explicó que el proceso de validación incluyó pruebas de hardware, análisis de riesgos y simulaciones en condiciones similares al entorno espacial. Dentro de las características que ayudaron a favorecer su aprobación se logra destacar la resistencia del dispositivo, con equipamiento de materiales reforzados que soportan mejor impactos y condiciones extremas.

Las cámaras Nikon D5 y las GoPro Hero 11 seguirán siendo herramientas fundamentales, pero el smartphone ofrecerá inmediatez, revelando la misión desde la mirada de los propios astronautas.

Finalmente, la presencia del iPhone en Artemis II indica cómo el viaje hacia el Espacio también evoluciona en la forma de contar las historias: imágenes más humanas y espontáneas.