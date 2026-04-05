¿Qué comen los astronautas de la misión Artemis II a la Luna? Nasa revela informe

Los cuatro miembros de la tripulación que atraviesan el espacio con rumbo a la Luna realizan una misión inédita, pero también se abren paso como pueden entre las banalidades de la vida, todo mientras flotan juntos en un espacio equivalente a dos minivan.

La especialista de misión Christina Koch, la primera mujer en ir al espacio profundo, dijo que prepararse para el viaje de 10 días era como planear un viaje de campamento.

"Representa unión y algo un poco fuera de lo común", dijo en un video publicado por la NASA.

Las raciones de la cápsula Orion incluyen 58 tortillas, 43 tazas de café, carne de res a la barbacoa y cinco tipos de salsa picante.



Y solo un baño... que tenía un problema.

Es la primera vez que los astronautas que van al espacio profundo cuentan con un baño real a bordo: las misiones Apolo de los años 60 y 70 dieron a los astronautas bolsas de recolección de desechos que finalmente se dejaron en la superficie lunar.

Para el alivio de los astronautas, Koch solucionó el problema del inodoro de Orion: "Estoy orgullosa de llamarme la fontanera del espacio", dijo en una sesión de preguntas con medios estadounidenses el jueves en la noche.

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"Me gusta decir que es posiblemente la pieza más importante del equipo a bordo", agregó. "Así que respiramos aliviados cuando resultó que todo estaba bien".

Astronautas de Artemis II Foto: AFP

Durmiendo "como un murciélago"

El baño está en un pequeño cubículo que es bastante ruidoso; los astronautas tienen que proteger sus oídos cuando lo usan.

Pero es "el único lugar al que podemos ir durante la misión en el que podemos sentir como si estuviéramos solos por un momento", dijo el canadiense Jeremy Hansen en un video de la agencia espacial de su país antes del despegue.

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Los astronautas de Artemis también encontraron algunos problemas con su correo electrónico. El comandante de la misión Reid Wiseman dijo que tenía problemas con Microsoft Outlook.

"También veo que tengo dos Microsoft Outlook y ninguno de ellos funciona", dijo en una transmisión en vivo de la NASA.



¿Quién de nosotros?

Los miembros del Centro de Control de Misión, con sede en Houston, solucionaron el problema: ¿dónde estaríamos sin nuestros expertos en informática?

Los astronautas deben adoptar una rutina de sueño para asegurar que hayan descansado para la misión en la que realizarán maniobras gravitatorias alrededor de la Luna y otra serie de maniobras de prueba, verificaciones de equipos y observaciones científicas.

Cuentan con bolsas de dormir que se pegan a las paredes de la cápsula para evitar que floten en el interior.

"Christina ha estado durmiendo cabeza abajo en medio del vehículo, como un murciélago suspendido de nuestro túnel de acoplamiento", explicó Wiseman.

"Es más cómodo de lo que podrías pensar", agrega.



"Como un niño"

Pero no hay días de descanso, los astronautas tienen 30 minutos de ejercicio incluidos en sus horarios.

Usan un "dispositivo de ejercicio con volante de inercia" similar a un yoyó, que permite realizar ejercicios aeróbicos como el remo y también de resistencia.

Astronautas de Artemis II Foto: AFP

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Es fundamental que los astronautas hagan ejercicio pues el ambiente de microgravedad reduce la carga sobre los huesos y músculos, lo que puede llevar a una pérdida significativa si no se toman precauciones.

NASA también actualizó recientemente su política sobre teléfonos móviles en sus vuelos. "Estamos dando a nuestras tripulaciones las herramientas para capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes y videos inspiradoras con el mundo", escribió en X el administrador de la agencia espacial estadounidense Jared Isaacman, en febrero.

Si bien su misión exige una precisión extrema, todavía hay espacio para una ligereza casi infantil.

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Hansen respondió preguntas de la prensa mientras estaba encajado en posición horizontal y describió la alegría de flotar: "Simplemente me hace sentir como un niño".

Para Victor Glover, el primer astronauta negro en sobrevolar alrededor de la Luna, gran parte del disfrute fue en el despegue. "Fue un viaje en el que intentas mantenerte profesional", dijo.

"Pero el niño que llevas dentro quiere salir y ponerse a gritar".

