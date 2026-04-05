En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papá Pitufo
Semana Santa
Misión Artemis II
Colombia Sub-17 en vivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / ¿Qué comen los astronautas de la misión Artemis II a la Luna? Nasa revela informe

¿Qué comen los astronautas de la misión Artemis II a la Luna? Nasa revela informe

Beben batidos, toman fotos con el móvil, lidian con el correo electrónico y arreglan inodoros descompuestos: los astronautas son como nosotros.

Astronautas de la misión Artemis II
Astronautas de la misión Artemis II a la Luna
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 5 de abr, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad