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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Influencer de ciencia colombiano reveló cómo vivió el histórico lanzamiento de Artemis 2

Influencer de ciencia colombiano reveló cómo vivió el histórico lanzamiento de Artemis 2

Faber Burgos presenció de cerca el despegue, recorrió instalaciones clave y conoció a astronautas, en una experiencia que refleja el avance tecnológico y el futuro de la exploración espacial.

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