Minnesota United descarta la rabdomiólisis en James y confirma su recuperación

El club estadounidense Minnesota United FC entregó una actualización oficial sobre el estado de salud del volante colombiano James Rodríguez, luego de los rumores que circularon en los últimos días.



Se descarta una rabdomiólisis

An update regarding the health of James Rodríguez pic.twitter.com/A3RKWE21AN — Minnesota United FC (@MNUFC) April 6, 2026

En el comunicado, la institución aseguró que no existe evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis, desmintiendo versiones que apuntaban a esa condición. Además, pidió a los medios de comunicación y al público abstenerse de especular sobre la salud del jugador, señalando que cualquier información será divulgada únicamente a través de canales oficiales.

El club explicó que la situación médica se originó tras el partido amistoso entre Colombia y Francia, disputado el pasado 29 de marzo, cuando el futbolista presentó síntomas de deshidratación que se agravaron horas después. Tras una evaluación médica adicional, fue diagnosticado con deshidratación severa y debió ser hospitalizado el 31 de marzo para monitoreo y tratamiento con fluidos intravenosos.

James Rodríguez con la Selección Colombia Foto: AFP

James Rodríguez afronta su recuperación desde casa

James Rodríguez ya fue dado de alta y continúa su recuperación en casa bajo supervisión médica. Este lunes, 6 de abril, el jugador regresó a la sede de entrenamiento del equipo y participó en una sesión supervisada de reacondicionamiento.



Su reintegración total a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica, siguiendo los protocolos establecidos por el cuerpo médico del club.

