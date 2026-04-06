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Blu Radio  / Deportes  / James Rodríguez tendría rabdomiólisis: expertos revelan qué tan grave es la enfermedad

James Rodríguez tendría rabdomiólisis: expertos revelan qué tan grave es la enfermedad

Preocupa el estado de James Rodríguez tras jugar enfermo; reportes apuntan a posible rabdomiólisis a semanas del Mundial 2026.

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