James Rodríguez tendría rabdomiólisis: expertos revelan qué tan grave es la enfermedad

Recientemente, el capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, ha estado en la mira del mundo deportivo, luego de confirmarse que durante el encuentro amistoso ante Francia jugó enfermo, razón por la que tuvo que recibir asistencia médica tras el compromiso. El ‘10’ colombiano no estuvo presente en el último partido del Minnesota United, lo que encendió las alarmas por su estado físico, en especial por la cercanía del Mundial, donde la escuadra cafetera hace parte del Grupo K. Ante esto, información revelada desde Estados Unidos señala que James enfrentó una fuerte deshidratación que podría estar relacionada con una rabdomiólisis.



Qué es la rabdomiólisis, la enfermedad que sufriría James Rodríguez

Si bien, por ahora no hay confirmación oficial del Minnesota United ni del propio jugador, desde EE. UU. se cree que estaría sufriendo rabdomiólisis, una condición caracterizada por la destrucción del músculo esquelético, lo que desencadena la liberación de elementos intracelulares como electrolitos, mioglobina, creatina quinasa y aldolasa.

De hecho, Blu Radio consultó a Carolina Cardona Herrera, especialista del Deporte de la Universidad del Bosque, quien señaló que “los síntomas más frecuentes incluyen una triada clásica que se caracteriza por la presencia de dolor muscular, sensación de debilidad y alteración en el color de la orina, la cual se torna oscura”.

Foto: AFP

Lo llamativo de la enfermedad son sus variables causales, pues, según la especialista, “las causas más comunes pueden ser de origen traumático, ejercicio físico intenso, inmovilización prolongada, uso de algunos medicamentos, quemaduras, causas autoinmunes e incluso un cuadro infeccioso”.



Es una condición que puede afectar a cualquier persona en cualquier momento, ya que ha sido documentada en quienes realizan esfuerzos físicos importantes, como maratonistas, militares o fisicoculturistas, aunque también puede aparecer en quienes practican ejercicio en intensidades más bajas.



Rabdomiólisis: una enfermedad que puede ser muy riesgosa

Según explica Cardona Herrera, si existe presencia de rabdomiólisis, lo más importante es proteger el funcionamiento renal. En estos casos, lo principal es administrar líquidos endovenosos para mantener la perfusión renal y luego identificar la causa de la enfermedad.

¿James Rodríguez se perdería el Mundial?

Aunque todavía no hay un reporte oficial sobre la presunta enfermedad de James ni su evolución, según el portal médico Medline Plus, todo dependerá de la magnitud del daño renal ocasionado por la rabdomiólisis. Por lo tanto, el panorama depende de cómo los especialistas traten al jugador y eviten una afectación importante en el riñón.

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Pese a ello, el portal señala que, en casos leves, se puede regresar a la actividad normal tras unas semanas o un mes; sin embargo, si síntomas como fatiga o dolor muscular continúan, la incapacidad podría extenderse.

"En términos generales, puede ir desde una a tres semanas en casos leves, hasta varias semanas o meses en cuadros más complejos", afirma Luz Karime Alviz, médica especialista en Medicina de la Actividad Física y el Deporte de Centros Médicos Colsanitas.

"Pero más que hablar de tiempos, en medicina del deporte trabajamos con criterios de retorno: que el deportista esté asintomático, que haya recuperación completa de la fuerza y la función muscular, y que marcadores como la CPK estén normalizados y no haya daño renal", agregó.

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Teniendo en cuenta esto, la Copa del Mundo inicia el próximo 11 de junio, en poco más de dos meses, por lo que podría estar disponible para el certamen siempre que su condición no se complique. Mientras tanto, se espera un comunicado oficial que permita determinar la complejidad del estado de salud del ‘10’ colombiano.