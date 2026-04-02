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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Selección Colombia confirma problema de salud con James Rodríguez: estuvo hospitalizado

Selección Colombia confirma problema de salud con James Rodríguez: estuvo hospitalizado

Blu Radio había conocido que el capitán de la tricolor tuvo que recibir atención médica luego del amistoso contra Francia, pues presentó episodios de vómito y deshidratación.

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