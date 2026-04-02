Selección Colombia confirma problema de salud con James Rodríguez: estuvo hospitalizado

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó este jueves que el capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, atravesó un problema de salud que incluso requirió hospitalización en Estados Unidos, generando preocupación entre los aficionados.

De acuerdo con el comunicado oficial, el mediocampista presentó un cuadro de deshidratación severa un día después del partido que se perdió frente a Francia, lo que obligó a su ingreso a un centro clínico en el estado de Minnesota. Allí permaneció bajo observación médica durante 72 horas como medida preventiva y para garantizar su recuperación.

"El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación", se lee en el comunicado de la federación.

James Rodríguez con la Selección Colombia Foto: AFP

Asimismo, la FCF aclaró que esta situación no está relacionada con ninguna lesión deportiva ni con su actividad en el campo de juego, sino que corresponde a una afección de origen no deportivo.



Actualmente, el reporte es positivo. Según la información entregada, James Rodríguez muestra una evolución favorable y una mejoría constante, lo que permite prever una pronta recuperación. El cuerpo médico continúa atento a cualquier novedad en su condición.

Además, se confirmó que existe una coordinación permanente entre la FCF y el club del capitán de la tricolor, el Minnesota United FC, con el fin de hacer un seguimiento detallado de su estado de salud y garantizar que su regreso a la actividad se dé en óptimas condiciones.



Se vio mal a James tras el amistoso

El periodista Fabio Poveda había relatado en el programa radial Blog Deportivo las alarmas que se encendieron por la condición de salud de James Rodríguez. Después del pitazo final, se le vio en el banco de suplentes, tratando de sumar fuerzas para luego marcharse al vestuario, donde presentó malestar de vómito e, incluso, tuvieron que suministrarle electrolitros para que mejorara.

Por ahora el futbolista no se ha pronunciado sobre su estado de salud, pero esta noticia llega a un poco más de un mes para iniciar el Mundial de la Fifa 2026.