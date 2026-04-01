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Blu Radio  / Deportes  / Sube Colombia, aguanta Uruguay y México aprieta en el ranking FIFA

Sube Colombia, aguanta Uruguay y México aprieta en el ranking FIFA

La actualización del ranking FIFA ratificó la solidez de varias selecciones latinoamericanas, con Colombia, México y Uruguay manteniéndose en la élite mundial, mientras Venezuela logró meterse en el top 50.

Selección Colombia
Foto: Selección Colombia @FCFSeleccionCol
Por: EFE
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Actualizado: 1 de abr, 2026

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