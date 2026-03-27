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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Argentina confirma su primera baja para el Mundial de la Fifa por dura lesión en rodilla

Argentina confirma su primera baja para el Mundial de la Fifa por dura lesión en rodilla

La lesión del ligamento es una muy mala noticia para el delantero, que se queda sin chances de integrar el plantel argentino que defenderá el título ganado en Catar 2022.

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