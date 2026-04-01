Fase de grupos Mundial 2026: calendario completo y estadios de los 72 partidos

La fase de grupos del Mundial de fútbol que reunirá desde el 11 de junio a selecciones de 48 países se completó con la clasificación de 4 equipos de Europa en una repesca que reunió a 16 aspirantes y de otros 2 procedentes de una liguilla con 6 formaciones jugada en México.
En una tanda de penaltis que sucedió a un alargue en el que persistió el empate, República Checa eliminó a Dinamarca y Bosnia a Italia, que falta a la cita mundialista por tercera vez consecutiva.
Los otros dos clasificados europeos son Turquía, que dejó en el camino a Kosovo, y Suecia, verdugo de la generación polaca encabezada por Robert Lewandowski.
Por otra parte, en la repesca intercontinental disputada en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, República Democrática del Congo (RDC) selló su visado a expensas de Jamaica, y el último cupo libre quedó en poder de Irak.
En total, en la fase de calsificación se jugaron 899 partidos en 937 días de competición, según datos de la FIFA, con Irak como la selección que ha disputado, con 21, el mayor número de encuentros, mientras que Bolivia, junto con Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, han jugado 20.
Ademas, el iraquí Aymen Hussein anotó el último de los 2.527 goles de una fase de clasificación mundial en la que ha habido un promedio de 2,8 tantos por encuentro, poniendo fin a una trayectoria que comenzó el 7 de septiembre de 2023.
¿Cómo se jugará la fase de grupos?
La edición 23 del Mundial, el primero organizado por tres países y con 48 aspirantes al título, tendrá 104 partidos, comenzará el 11 de junio en el estadio Azteca con el choque entre México y Sudáfrica y se dirimirá el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford.
La fase inicial, agrupada en 12 grupos, se definirá tras 72 partidos antes de clasificar a 32 selecciones para la segunda instancia.
Se espera que más de 6 millones de aficionados acudan a los estadios de las 16 ciudades que albergarán partidos durante el torneo, mientras que 6.000 millones de personas en todo el mundo sigan la competición a través de los diferentes medios de comunicación, según las estimaciones de la FIFA.
Programación de la fase de grupos Mundial 2026
Jueves 11 de junio - Grupo A
México-Sudáfrica: Estadio Azteca Banorte de Ciudad de México
Corea del Sur-República Checa: Estadio Akron de Zapopán (Guadalajara)
Viernes 12 de junio - Grupo B y D
Canadá-Bosnia y Herzegovina: BMO Field de Toronto
Estados Unidos-Paraguay: MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
Sábado 13 de junio - Grupo B, C y D
Catar-Suiza: Levi's Stadium de Santa Clara (California)
Brasil-Marruecos: MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
Haití-Escocia: Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
Australia-Turquía: BC Place de Vancouver
Domingo 14 de junio - Grupo E y F
Alemania-Curazao: NRG Stadiumn de Houston (Texas)
Países Bajos-Japón: AT&T Stadium de Arlington (Texas)
Costa de Marfil-Ecuador: Lincoln Financial Field de Filadelfia
Suecia-Túnez: Estadio BBVA de Guadalupe (Monterrey)
Lunes 15 de junio - Grupo H y G
España-Cabo Verde: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Georgia)
Bélgica-Egipto: Lumen Field en Seattle (Washington)
Arabia Saudí-Uruguay: Hard Rock Stadium en Miami Gardens
Irán-Nueva Zelanda: SoFi Stadium en Inglewood (California)
Martes 16 de junio - Grupo I y J
Francia-Senegal: MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
Irak-Noruega: Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
Argentina-Argeli: GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City
Austria-Jordania: Levi's Stadium de Santa Clara (California)
Miércoles 17 de junio - Grupo K y L
Portugal-República Democrática del Congo: Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
Inglaterra-Croacia: AT&T Stadium de Arlington (Texas)
Ghana-Panamá: BMO Field de Toronto
Uzbekistán-Colombia: Estadio Azteca Banorte de Ciudad de México
Jueves 18 de junio - Grupo A y B
República Checa-Sudáfrica: Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Georgia)
Suiza-Bosnia y Herzegovina: SoFi Stadium en Inglewood (California)
Canadá-Catar: Estadio BC Place de Vancouver
México-Corea del Sur: Estadio Akron de Zapopán (Guadalajara)
Viernes 19 de junio - Grupo C y D
Estados Unidos-Australia: Lumen Field en Seattle (Washington)
Escocia-Marruecos: Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
Brasil-Haití: Lincoln Financial Field de Filadelfia
Turquía-Paraguay: Levi's Stadium de Santa Clara (California)
Sábado 20 de junio - Grupo E y F
Países Bajos-Suecia: NRG Stadiumn de Houston (Texas)
Alemania-Costa de Marfil: Estadio BMO Field de Toronto
Ecuador-Curazao: GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City
Túnez-Japón: Estadio BBVA en Guadalupe (Monterrey)
Domingo 21 de junio - Grupo H y G
España-Arabia Saudí: Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Georgia)
Bélgica-Irán: SoFi Stadium en Inglewood (California)
Uruguay-Cabo Verde: Hard Rock Stadium en Miami Gardens
Nueva Zelanda-Egipto: Estadio BC Place de Vancouver
Lunes 22 de junio - Grupo I y J
Argentina-Austria: AT&T Stadium de Arlington (Texas)
Francia-Irak : Lincoln Financial Field de Filadelfia
Noruega-Senegal: MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
Jordania-Argelia: Levi's Stadium de Santa Clara (California)
Martes 23 de junio - Grupo K y L
Portugal-Uzbekistán: NRG Stadiumn de Houston (Texas)
Inglaterra-Ghana: Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
Panamá-Croacia: BMO Field de Toronto
Colombia-República Democrática del Congo: Estadio Akron en Zapopán (Guadalajara)
Miércoles 24 de junio - Grupo A, B y C
Suiza-Canadá : Estadio BC Place de Vancouver
Bosnia y Herzegovina-Catar: Lumen Field en Seattle (Washington)
Escocia-Brasil: Hard Rock Stadium en Miami Gardens
Marruecos-Haití: Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Georgia)
República Checa-México: Estadio Azteca Banorte de Ciudad de México
Sudáfrica-Corea del Sur Estadio BBVA en Guadalupe (Monterrey)
Jueves 25 de junio - Grupos D, E y F
Curazao-Costa de Marfil: Lincoln Financial Field de Filadelfia
Ecuador-Alemania: MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
Japón-Suecia: AT&T Stadium de Arlington (Texas)
Túnez-Países Bajos: GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City
Turquía-Estados Unidos: SoFi Stadium en Inglewood (California)
Paraguay-Australia: Levi's Stadium de Santa Clara (California)
Viernes 26 de junio - Grupos G, H e I
Noruega-Francia: Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts)
Senegal-Irak: Estadio BMO Field de Toronto
Cabo Verde-Arabia Saudí: NRG Stadiumn en Houston (Texas)
Uruguay-España: Estadio Akron, en Zapopán (Guadalajara)
Egipto-Irán: Lumen Field en Seattle (Washington)
Nueva Zelanda-Bélgica: Estadio BC Place de Vancouver
Sábado 27 de junio - Grupos J, K y L
Panamá-Inglaterra: MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey)
Croacia-Ghana: Lincoln Financial Field de Filadelfia
Colombia-Portugal: Hard Rock Stadium en Miami Gardens
República Democrática del Congo-Uzbekistán: Mercedes-Benz Stadium en Atlanta (Georgia)
Argelia-Austria: GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City
Jordania-Argentina: AT&T Stadium de Arlington (Texas).