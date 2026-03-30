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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / ¿Por qué preocupa James Rodríguez en la Selección Colombia para el Mundial?

¿Por qué preocupa James Rodríguez en la Selección Colombia para el Mundial?

El '10' fue titular en los últimos dos amistosos que disputó el combinado Tricolor y enciende alarmas de preocupación de cara al inicio Mundial.

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