¿Por qué preocupa James Rodríguez en la Selección Colombia para el Mundial?

El 2026 no arrancó bien para Néstor Lorenzo y la Selección Colombia. El equipo sumó dos derrotas en los amistosos que disputó en esta fecha FIFA ante Croacia (2-1) y Francia (3-1), resultados que causaron malestar en la afición por el rendimiento del equipo de cara a la Copa del Mundo.

Pero un futbolista en especial entró en el ojo de las criticas: James Rodríguez, quien no tuvo su mejor semana en la Selección Colombia y muchos hinchas. De hecho, un informe de Gol Caracol, recordó un dato importante que causa preocupación sobre el ‘10’ de cara al inicio del Mundial: su poca actividad deportiva este 2026.

“El exjugador del Bayern Munich y Real Madrid, de 34 años, jugó su último partido de 2025 el 18 de noviembre en la victoria de Colombia por 3 a 0 sobre Australia y duró casi cuatro meses sin pisar un terreno de juego, pues apenas una semana antes de ese encuentro salió del club mexicano León (…) Con poco tiempo de juego y sin mucho que mostrar, el creativo se sumó a la selección colombiana, donde su tiempo en cancha contra Croacia y Francia”, explicaron.

James Rodríguez con la Selección Colombia Foto: AFP

Hecho que es cierto, pues si bien ya debutó con el Minnesota United de la MLS en la derrota 6 a 0 frente al Vancouver Whitecaps, el cucuteño solo estuvo 27 minutos en cancha, siendo su único registro de juego en todo el 2026. Muy bajo en comparación el resto de sus compañeros que tienen actividades cada 3-4 días.



Si bien el ‘10’ siempre ha sido crucial en el rendimiento de la Tricolor, el rendimiento mostrado frente a estos rivales preocupó de lo que podrá ser su nivel si en los próximos meses no suma más minutos en cancha. A lo largo de su carrera, James Rodríguez ha disputado 122 partidos con la camiseta de la selección en donde ha anotado en 31 oportunidades y asistió en 42, demostrando su gran protagonismo. En especial en aquel Mundial del 2014 en donde fue el máximo goleador del torneo.