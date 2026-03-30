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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Néstor Lorenzo y Luis Díaz reconocieron errores de Colombia en la derrota contra Francia 3 a 1

Néstor Lorenzo y Luis Díaz reconocieron errores de Colombia en la derrota contra Francia 3 a 1

El seleccionador y atacante analizaron el rendimiento de Colombia, señalaron errores defensivos y destacaron la necesidad de corregir detalles para mejorar antes de que empiece el Mundial.

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