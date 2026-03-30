Néstor Lorenzo y Luis Díaz reconocieron errores de Colombia en la derrota contra Francia 3 a 1

Luego de la derrota de la Selección Colombia 3 a 1 ante Francia, el director técnico Néstor Lorenzo analizó el rendimiento del equipo y dejó varias conclusiones sobre el partido.



Néstor Lorenzo reconoció errores, enfatizó, en la parte defensiva:

El entrenador aseguró que el grupo es bastante parejo y que estos compromisos permiten ver a muchos jugadores. Explicó que el hecho de jugar seguido le dio la posibilidad de observar a otros futbolistas y destacó la cara del equipo en el segundo tiempo, cuando Colombia presionó más alto y se animó a jugar mano a mano.

Lorenzo reconoció que Francia fue superior, especialmente en el primer tiempo, donde admitió que el funcionamiento no fue el mejor. También señaló que en los goles recibidos hubo errores o mala fortuna, incluido el tercer tanto que calificó como producto de un error increíble. Aun así, valoró cómo terminó el equipo y destacó que, según las estadísticas, Colombia generó varias llegadas.

Néstor Lorenzo Foto: AFP

En cuanto a la planificación, afirmó que no habló con los jugadores sobre los minutos que disputarían, ya que todo estaba previamente organizado por el cuerpo técnico. Señaló que el objetivo era terminar el partido sin lesionados y asumiría la responsabilidad en caso de alguna lesión. Finalmente, subrayó que el equipo está bien y fuerte, pero que se debe mejorar en la parte defensiva más allá de otros aspectos tácticos.

Por su parte, Luis Díaz también se refirió a la derrota. El atacante destacó la calidad tanto de Colombia como de sus rivales y recordó que enfrentaron a selecciones de alto nivel como Francia y Croacia. Señaló que es necesario corregir detalles y concretar las opciones de gol en los momentos exactos.



Díaz enfatizó que el equipo debe centrarse en sí mismo, trabajar y levantar la cabeza, entendiendo que estos partidos sirven para identificar errores y corregirlos. Resaltó la unión del grupo y la importancia de seguir trabajando para alcanzar la excelencia.

Luis Díaz, figura con la Selección Colombia Foto: AFP

Díaz mantuvo el mensaje de la Fe intacta

Además, indicó que la derrota deja enseñanzas y que también hay aspectos positivos por rescatar. Señaló que el cuerpo técnico revisará jugadas y videos para mejorar, y que respeta las decisiones del entrenador. En lo personal, expresó que está en buena condición física, que le gusta jugar y que está dispuesto a ayudar al equipo.

Finalmente, envió un mensaje a la hinchada, pidiéndole que no deje de creer, asegurando que el grupo da el 100 % para que los aficionados se sientan contentos y resaltando la importancia de su confianza y apoyo.