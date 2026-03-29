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Blu Radio  / Deportes  / Colombia sufre en los amistosos previos al Mundial: cayó goleada 3-1 ante Francia

Colombia sufre en los amistosos previos al Mundial: cayó goleada 3-1 ante Francia

Colombia no tuvo los resultados esperados en las dos pruebas previas al Mundial 2026. Con dos derrotas consecutivas, los dirigidos por Néstor Lorenzo dejan fuertes preocupaciones.

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