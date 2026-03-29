Colombia sufre en los amistosos previos al Mundial: cayó goleada 3-1 ante Francia

Colombia enfrentó el segundo juego previo a la Copa del Mundo y acumuló una nueva derrota, lo que ha generado una preocupación en el combinado tricolor, especialmente por lo cerca que está el certamen mundialista, donde se espera que los dirigidos por Néstor Lorenzo tengan un buen desempeño.

Sin embargo, lo mostrado en los últimos dos compromisos ha dejado ver problemas en defensa; primero ante Croacia, dos errores en la zaga cedieron el triunfo para el equipo europeo por 2-1.



Colombia cayó goleado ante Francia

La Selección Colombia llegaba con la expectativa de cambiar el resultado que vivió ante Croacia y dejar sobre la mesa que aprendió de los errores; sin embargo, nada más lejos de la realidad: el cuadro cafetero no pudo frenar el ataque de una Francia limitada por la falta de jugadores titulares.

Si bien en los primeros minutos Colombia generaba preocupación entre la zaga de ‘Les Bleus’, los europeos lograban contener el ataque y desborde de Luis Díaz, pero un error desbarató completamente el planteamiento y los ánimos del cuadro cafetero.

Al minuto 29, Désiré Doué firmó lo que sería la goleada a Colombia. En una jugada de toque al fondo, Francia desestabilizó la defensa y le abrió espacio a Doué para anotar el primero, dejando ver a un James Rodríguez fuera de ritmo y una defensa muy abierta, mismos errores que les costaron ante Croacia.



El gol de Desire Doue para Francia 🇫🇷 frente a Colombia 🇨🇴 .

James Rodríguez regresa lento y siempre está por detrás de la línea de la pelota, ¿Carlos Antonio Vélez tiene razón?pic.twitter.com/hfqiSvvMdu — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) March 29, 2026

Solo 10 minutos más tarde, Francia tomó por sorpresa a Colombia y por la banda izquierda Mojica perdió la espalda para que, tras un centro por arriba, Thuram finiquitara la jugada de un cabezazo que dejó sin opción a Montero.

Con el 2-0, Colombia salió al descanso para intentar recuperar y darle la vuelta al juego, pero al minuto 55 Francia volvió a encontrar a la escuadra cafetera mal parada y jugando a la espalda de Davinson Sánchez; Thuram asistió de primera intención a Cherki, quien no perdonó y firmó el tercero de la jornada, para sellar una goleada previa a la Copa del Mundo.

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Sobre el minuto 77, Colombia tomó un nuevo aire y marcó el de la ‘honra’, pues en una jugada combinada Jáminton Campaz sacó un remate que se estrelló contra el travesaño y entró para el descuento.

Jáminton Campaz y su gol en el duelo preparatorio entre la Selección Colombia 🇨🇴 y Francia 🇫🇷#GolCaracol #SiempreFutbol ⚽ pic.twitter.com/Na9D2DSbCV — Gol Caracol (@GolCaracol) March 29, 2026

Francia no resintió el golpe y, al minuto 90, Campaz dudó y le abrió las puertas a Kylian Mbappé, quien no lo pensó dos veces y disparó, metiéndola al fondo de la red; pero, por fortuna, estaba fuera de lugar y fue invalidado.

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Ante este resultado, son dos derrotas consecutivas para los dirigidos por Néstor Lorenzo, lo que deja sobre la mesa más dudas que respuestas y muestra debilidades de la escuadra nacional de cara al Mundial, mismas que deberá resolver el DT argentino antes del 11 de junio, fecha en la que inicia el torneo.