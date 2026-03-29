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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Alineaciones titulares de Selección Colombia vs. Francia: ¿jugará Kylian Mbappé?

Alineaciones titulares de Selección Colombia vs. Francia: ¿jugará Kylian Mbappé?

Colombia define su once ante Francia en un amistoso clave: se conocen titulares y crece la expectativa por la presencia de Mbappé en el juego.

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