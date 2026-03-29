Alineaciones titulares de Selección Colombia vs. Francia: ¿jugará Kylian Mbappé?

Luego de la caída frente a la Croacia de Luka Modrić en el primer amistoso preparatorio, la Selección Colombia llega con la necesidad de corregir errores y recuperar confianza. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá ante Francia, una de las selecciones más fuertes de Europa, en especial porque es la actual bicampeona del mundo.

El compromiso busca evaluar el plantel colombiano. La idea será ajustar líneas, fortalecer la zaga y encontrar mayor equilibrio en la mitad de la cancha para contrarrestar el poder ofensivo del conjunto francés, que viene de imponerse a Brasil en su más reciente partido.



Cuándo juega Colombia vs. Francia por amistoso internacional

El partido entre Colombia y Francia se disputará este domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium, en Landover, Maryland, Estados Unidos. Será una nueva prueba de alto nivel para el combinado nacional, que sigue su preparación rumbo a la cita orbital.



Alineaciones confirmadas para el Colombia vs. Francia

Alineación de Colombia

Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Juan David Cabal, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

DT: Néstor Lorenzo

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores para enfrentar a 🇫🇷 el segundo partido de la Fecha FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/x3IXD8jWp8 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 29, 2026

Alineación de Francia (posible)

Samba, Kalulu, Lacroix, Lucas Hernández, Digne, Zaíre-Emery, Kanté, Akliouche, Cherki, Doué, Thuram.

DT: Didier Deschamps

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Nos 1️⃣1️⃣ Bleus pour débuter face à la Colombie 🇨🇴✊



Coup d’envoi à 21h sur TF1 📺#FRACOL pic.twitter.com/arcK8VSop9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 29, 2026

Hora y dónde ver Colombia vs. Francia EN VIVO

El compromiso está programado para las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá seguir en distintas plataformas:



Gol Caracol: transmisión en televisión con previa y análisis desde temprano.

Blu Radio: cobertura en vivo a través de su señal y plataformas digitales.

Ditu: opción de streaming para seguir el partido desde dispositivos móviles.

Colombia afronta así una nueva oportunidad para medir su nivel frente a una potencia mundial, en un duelo que permitirá sacar conclusiones clave antes del principal objetivo del año.