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Blu Radio  / Deportes  / Así es la nueva camiseta de la Selección Colombia: ¿Cuánto vale y cómo comprarla?

Así es la nueva camiseta de la Selección Colombia: ¿Cuánto vale y cómo comprarla?

El diseño de la segunda indumentaria cuenta con la mezcla de dos tonalidades de azul; además, está acompañada de detalles amarillos fosforescentes, tanto en la camiseta como en la pantaloneta.

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