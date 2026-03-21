Así es la nueva camiseta de la Selección Colombia: ¿Cuánto vale y cómo comprarla?

La Selección Colombia ya se prepara para su debut en el Mundial de 2026, mismo que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá; ante ello, la marca patrocinadora del combinado tricolor, Adidas, apostó de nuevo por el color azul y lo trajo de regreso luego de cinco años, tras las últimas indumentarias donde el negro ha sido dominante.

El diseño de la segunda indumentaria cuenta con la mezcla de dos tonalidades de azul; además, está acompañada de detalles amarillos fosforescentes, tanto en la camiseta como en la pantaloneta, pero eso no es todo, pues bajo la línea Originals, la prenda tendrá el clásico logo de la marca también en ese amarillo, que busca darle un toque retro.



¿En qué se inspiró la camiseta?

𝐚𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐬𝐞𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔. 😮‍💨🤩



Inspirada en los colores del mar Caribe y el océano Pacífico, la nueva camiseta visitante de la… pic.twitter.com/1jwr9nCV8L — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 20, 2026

De acuerdo con lo confirmado por Adidas, la nueva camiseta del seleccionado nacional rindió homenaje a la biodiversidad colombiana, así como a los dos océanos que rodean el país. Los tonos profundos representan el Pacífico, mientras que los más claros hacen honor al Caribe colombiano, simbolizando de esa manera la unión de los dos mares.

Por su parte, la presentación oficial de esta piel tendrá lugar el 26 de marzo, justo cuando la escuadra tricolor enfrente en amistoso a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, en Estados Unidos. Luego, Colombia se verá las caras con la Francia de Kylian Mbappé, en un choque preparatorio previo al Mundial de 2026.



¿Cuánto costará la nueva camiseta de Colombia?

Tal y como ocurre con la camiseta de local, esta también contará con varias versiones, lo que cambiaría los costos según la preferencia del comprador. Ante ello, la versión jugador costará $599.950 pesos, mientras que la manga larga también de jugador tendrá un valor de $649.950. Mientras que la estándar, la cual será la más económica, tendrá un valor de $379.950, mientras que en manga larga costará $429.950.

Finalmente, para mujer estándar tendrá el mismo costo que la varonil; para niños la camiseta será de $279.950, y con el uniforme completo para niños costará $339.950.



¿Dónde comprar la camiseta de la Selección Colombia?

Los aficionados podrán conseguir esta nueva camiseta en las tiendas oficiales de Adidas, así como en su página web oficial; siendo esta la que más atención llame, se espera una alta demanda en la compra de la camiseta alternativa de la Selección Colombia para el Mundial 2026.