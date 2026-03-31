Bolivia vs. Irak EN VIVO: hora, canal y dónde ver el repechaje al Mundial 2026

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Noche decisiva para la selección de Bolivia en el marco del repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026. El conjunto sudamericano está a un paso de volver a un Mundial y deberá superar a Irak este martes, 31 de marzo, en el BBVA de Monterrey, México.
Un triunfo ante Irak le permitiría a Bolivia firmar su cuarta participación mundialista. La última vez que ‘La Verde’ estuvo en una Copa del Mundo fue en Estados Unidos 1994, un recuerdo que vuelve a tomar fuerza en la antesala de un torneo que también se disputará en Norteamérica.
Bolivia enfrentará a Irak por el repechaje al Mundial 2026 este martes 31 de marzo, a partir de las 10:00 de la noche. El compromiso se disputará en el estadio BBVA de Monterrey, México, donde ‘La Verde’ buscará sellar su clasificación a la fase de grupos del torneo orbital.
Los hinchas de ‘La Verde’ y todos los aficionados al fútbol podrán seguir EN VIVO este compromiso decisivo desde Colombia a través de dos señales oficiales:
De lograr su clasificación este 31 de marzo, Bolivia integraría el Grupo I de la Copa del Mundo 2026, donde se mediría ante Francia, Senegal y Noruega. En el papel, se trata de un grupo exigente que representaría un gran desafío para ‘La Verde’ en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda.