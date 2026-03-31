Bolivia vs. Irak EN VIVO: hora, canal y dónde ver el repechaje al Mundial 2026

Noche decisiva para la selección de Bolivia en el marco del repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026. El conjunto sudamericano está a un paso de volver a un Mundial y deberá superar a Irak este martes, 31 de marzo, en el BBVA de Monterrey, México.

Un triunfo ante Irak le permitiría a Bolivia firmar su cuarta participación mundialista. La última vez que ‘La Verde’ estuvo en una Copa del Mundo fue en Estados Unidos 1994, un recuerdo que vuelve a tomar fuerza en la antesala de un torneo que también se disputará en Norteamérica.



¿A qué hora juega Bolivia HOY vs. Irak?

Bolivia enfrentará a Irak por el repechaje al Mundial 2026 este martes 31 de marzo, a partir de las 10:00 de la noche. El compromiso se disputará en el estadio BBVA de Monterrey, México, donde ‘La Verde’ buscará sellar su clasificación a la fase de grupos del torneo orbital.

Bolivia vs. Irak // Foto: AFP

Dónde ver Bolivia vs. Irak EN VIVO HOY

Los hinchas de ‘La Verde’ y todos los aficionados al fútbol podrán seguir EN VIVO este compromiso decisivo desde Colombia a través de dos señales oficiales:



Win Sports: transmitirá el partido EN VIVO por televisión.

transmitirá el partido EN VIVO por televisión. DirecTV: también llevará las emociones de este duelo por el repechaje mundialista.

¿A qué rivales enfrentaría Bolivia si clasifica al Mundial?

De lograr su clasificación este 31 de marzo, Bolivia integraría el Grupo I de la Copa del Mundo 2026, donde se mediría ante Francia, Senegal y Noruega. En el papel, se trata de un grupo exigente que representaría un gran desafío para ‘La Verde’ en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda.



Posibles alineaciones Bolivia vs. Irak