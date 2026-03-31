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Bolivia vs. Irak EN VIVO: hora, canal y dónde ver el repechaje al Mundial 2026

Bolivia se juega una cita con la historia en un partido decisivo que definirá si consigue su regreso a la Copa del Mundo de la FIFA.

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