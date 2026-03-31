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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Italia verá el Mundial por televisión: Bosnia le gana el repechaje en penales

Italia verá el Mundial por televisión: Bosnia le gana el repechaje en penales

Al igual que para los Mundiales de 2018 y 2022, la selección italiana se complicó en el repechaje, en esta ocasión ante Bosnia (66ª en el ranking Fifa).

Bosnia-Herzegovina celebra clasificación al Mundial
Bosnia-Herzegovina celebra clasificación al Mundial
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

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