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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Lewandowski no jugará el Mundial 2026 con Polonia: Suecia le daña el sueño

Lewandowski no jugará el Mundial 2026 con Polonia: Suecia le daña el sueño

El delantero del Barcelona no pudo aportar con sus goles para volver a disputar la Copa del Mundo. Esta pudo ser su última oportunidad de jugar el Mundial, pues tiene 37 años.

Lewandowski con Polonia vs. Suecia
Lewandowski con Polonia vs. Suecia
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

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