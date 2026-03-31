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Blu Radio  / Deportes  / Estado de salud de James Rodríguez encendió alarmas en Colombia: fue hidratado de urgencia

Estado de salud de James Rodríguez encendió alarmas en Colombia: fue hidratado de urgencia

Derrotas ante Croacia y Francia encienden alarmas en la Selección Colombia mientras James preocupa por su nivel y salud.

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