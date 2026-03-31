Estado de salud de James Rodríguez encendió alarmas en Colombia: fue hidratado de urgencia

El 2026 no arrancó de la mejor manera para la Selección Colombia. Los dirigidos por Néstor Lorenzo sufrieron dos derrotas consecutivas en los amistosos de la Fecha FIFA ante Croacia (2-1) y Francia (3-1), resultados que han sembrado preocupación entre la afición, en especial porque la Copa del Mundo está a poco más de dos meses de iniciar.

Ante ello, uno de los más criticados fue James Rodríguez, quien no tuvo su mejor semana con Colombia, algo que inquieta, pues es uno de los principales pilares de la escuadra dirigida por Néstor Lorenzo y no se encuentra en su mejor momento. A esto se le suma que el ‘10’ colombiano habría sufrido complicaciones al terminar el compromiso ante Francia.

Foto: AFP

James se enfermó luego del partido ante Francia

De acuerdo con lo revelado durante el programa Blog Deportivo de Blu Radio, James habría sufrido complicaciones de salud al terminar el compromiso ante Francia. Según lo mencionado, estuvo un momento en el banco técnico luego de salir del campo, pero ya en el camerino se resintió y tuvo ganas de vomitar, por lo que tuvieron que hidratarlo de manera intensiva.



Además, le dieron varios electrolitos para que pudiera recomponerse. Debido a ello, Rodríguez fue uno de los primeros en retirarse una vez finalizado el compromiso. De momento no se conoce el motivo del malestar, aunque se presume que se debió al esfuerzo físico realizado ante Francia, pues cabe recordar que el volante llevaba pocos minutos de juego este año con el Minnesota de Estados Unidos.



¿James Rodríguez y Luis Díaz se pelearon? Esto pasó

Luego del compromiso ante Francia, mucho se ha comentado en redes sociales sobre un supuesto encontronazo entre Luis Díaz y James Rodríguez. Según se menciona, esto se debería al inconformismo de James por la manera en la que jugó Luis Díaz.

Ante ello, en Blog Deportivo descartaron que ese hecho fuera real, y es que se considera poco probable una disputa entre ambas figuras colombianas, pues cabe recordar la actitud de Luis Díaz, además de la relación de respeto que mantienen ambos jugadores.

En ese contexto, Javier Hernández Bonnet concluyó criticando a quienes buscan generar rumores de discordias inexistentes: "se ha convertido en una maligna industria para la imagen de muchos, de querer ganar seguidores a punta de escándalos inexistentes".