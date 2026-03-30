Uruguay se queda sin defensor clave para el Mundial 2026 por lesión de ligamentos

El lateral uruguayo Joaquín Piquerez sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo derecho y deberá pasar por cirugía, informó este lunes su club, el Palmeiras de Brasil, por lo que puede perderse el Mundial.

El viernes pasado, Piquerez, de 27 años, tuvo que abandonar el campo en camilla en el empate 1-1 entre Inglaterra y Uruguay en Wembley, un amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Exámenes realizados el domingo "confirmaron" la "ruptura de ligamentos" del marcador de punta zurdo, anunció el Palmeiras.

"En los próximos días, el atleta será sometido a un procedimiento quirúrgico", agregó el equipo de Sao Paulo.



Joaquín Piquerez con la selección de Uruguay Foto: AFP

El proceso de rehabilitación en las instalaciones del club tendrá "acompañamiento del equipo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol", precisó. No se anunciaron lapsos para la recuperación.

En el Mundial, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, la selección de Uruguay comparte grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

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El equipo entrenado por el argentino Marcelo Bielsa jugará el martes un nuevo amistoso contra Argelia en Turín, Italia.