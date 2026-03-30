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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Uruguay se queda sin defensor clave para el Mundial 2026 por lesión de ligamentos

Uruguay se queda sin defensor clave para el Mundial 2026 por lesión de ligamentos

Lamentablemente, la jornada de amistosos dejó una nueva "víctima" a pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Joaquín Piquerez, lateral de Uruguay
Joaquín Piquerez, lateral de Uruguay
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 30 de mar, 2026

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