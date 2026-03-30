Colombia se aferra a James Rodríguez mientras Lucho Díaz toca la puerta del liderazgo

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, tiene dos cartas sobre la mesa a poco del inicio del Mundial: construir un equipo alrededor de Luis Díaz, figura consolidada en el fútbol europeo, o de James Rodríguez, una leyenda con escaso ritmo de juego.

Hasta ahora, el 10 sigue imponiéndose como estandarte de la selección, pese a que en lo que va del año apenas acumula 39 minutos de juego con el Minnesota United de la MLS norteamericana.

Díaz, en contraste, llega en un gran momento con el Bayern Munich, donde ha registrado 22 goles y 18 asistencias en la temporada. Sin embargo, a sus 29 años aún no asume plenamente el rol de líder absoluto del equipo nacional.

El debate sobre quién debe ser el referente cafetero se intensificó tras perder 2-1 ante Croacia en el amistoso del jueves en Orlando.



James fue titular por primera vez desde noviembre, mes en que salió del Club León de México, pero Colombia lució sin ideas para romper la defensa europea. ¿Será de la partida el domingo en el juego preparatorio ante los suplentes de Francia en Landover, Maryland?

James Rodríguez con la Selección Colombia Foto: AFP

El mediocampista de 34 años, considerado por muchos el mejor futbolista en la historia del país, se vio lento y volvió a dejar dudas en la recta final de la preparación para el Mundial.

Díaz, por su parte, fue el jugador más desequilibrante del ataque colombiano, pero su rol secundario contrasta con su gran momento en Alemania a menos de tres meses del debut mundialista, ante Uzbekistán el 17 de junio.

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Tras la derrota, Lorenzo salió en defensa del capitán y goleador del Mundial de 2014: "Sé que le faltan minutos, pero sé también que físicamente ha trabajado (...) creo que lo hizo bien", afirmó el jueves después de la derrota contra los croatas.

¿Seguirá Díaz siendo eclipsado por el referente colombiano?



Balanza

Los argumentos para uno y otro lado son de peso. James llega con una falta de ritmo similar a la que arrastraba antes de la Copa América 2024, en la que terminó siendo el mejor jugador del torneo. Su ascendencia en el grupo y su capacidad para ordenar el juego aún lo sostienen en la selección.

Díaz vive una de las mejores temporadas de su carrera en un club que brilla en Europa. En el Bayern es dueño de la banda izquierda, aunque en la selección juega más cerca del delantero para aprovechar los espacios que genera James.

Luis Díaz marcó triplete con el Bayern @FCBayern

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Mientras tanto, la falta de regularidad del capitán y los problemas físicos que han lastrado su carrera los últimos años comienzan a inquietar. Sin embargo, Lorenzo se muestra tranquilo.

"James no va a salir del once titular por muy mal que esté físicamente", "no podemos pelear contra eso", opinó el exdelantero cafetero Víctor Hugo Aristizábal en el canal ESPN.

De carácter noble, Díaz nunca ha discutido su posición frente a quien considera un referente: "Le he hecho saber que él siempre ha sido mi ídolo", confesó en una oportunidad entre lágrimas.



Precedentes

El pasado también pesa. En el Mundial de Rusia 2018, con José Néstor Pekerman como técnico y Lorenzo como asistente, Colombia diseñó una estructura alrededor de James, pese a que arrastraba molestias físicas.

La apuesta terminó mal, pues el volante salió lesionado en el primer tiempo del tercer partido de la fase de grupos y se perdió el duelo de octavos de final ante Inglaterra, donde los cafeteros fueron eliminados.

El equipo, poco acostumbrado a jugar sin él, dependió de los goles de cabeza del defensor Yerry Mina.

Hoy, las alertas del Minnesota United sobre las molestias físicas de James vuelven a despertar preocupación.

Pero Lorenzo insiste en que su situación no es grave. "Es la distancia justa de tiempo para ajustar su condición antes del Mundial", aseguró el jueves.

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Al seleccionador francés, Didier Deschamps, el debate sobre a quién debe privilegiar Lorenzo parece importarle poco. Aunque alineará a los suplentes, tras vencer 2-1 Brasil el jueves, el galo advirtió este sábado de la fuerza de los cafeteros.

"Colombia tiene muchas cualidades. Vamos a respetarla como a Brasil", afirmó.