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Blu Radio  / Deportes  / Colombia se aferra a James Rodríguez mientras Lucho Díaz toca la puerta del liderazgo

Colombia se aferra a James Rodríguez mientras Lucho Díaz toca la puerta del liderazgo

El gran momento de Luis Díaz contrasta con la falta de ritmo de James Rodríguez, pero en la Selección Colombia la jerarquía sigue pesando más que el presente.

Luis Díaz y James RodrÍguez
Luis Díaz y James Rodríguez son los 2 jugadores más importantes de la tricolor
Foto: AFP
Por: AFP
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Actualizado: 30 de mar, 2026

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