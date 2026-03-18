Golazo de Luis Díaz en la Champions League: definición de 'crack' mundial

No hay partido en el Bayern Múnich en esta temporada del 2025/26 que no tenga como protagonista a Luis Díaz. Esta vez, el colombiano protagoniso un 'lujo' de gol frente a la Atalanta por los octavos de final de la UEFA Champions League.

El tanto del guajiro cayó al minuto 70' tras una carrera impresionante del atacante colombiano, que dejó atrás a toda la defensa del cuadro italiano. Frente al portero, con tranquilidad y calidad, 'Lucho' hizo un sombrero para poner el 4 a 0 a favor del equipo alemán en este choque por la UEFA Champions League.

El tanto, en especial por la calidad en la que lo realizó el colombiano, se llevó cientos de aplausos por parte de hinchas y seguidores de la carrera del colombiano. El FC Bayern sigue emocionado con el gran nivel que ha tenido el guajiro en los últimos meses.

Luis Díaz is on stage !



🇪🇺 Bayern München 4-0 Atalanta pic.twitter.com/SAyQqpdaQ4 — Goal Gallery (@Goalgallery2) March 18, 2026

El guajiro no ha parado de llevarse aplausos por parte de los aficionados del FC Bayern desde su llegada del Liverpool de Inglaterra. Ha demostrado por qué fue una pieza clave en el logro de la Premier League en la temporada pasada bajo el mando del neerlandés Arne Slot.



En total, Díaz ha disputado 37 partidos con la camiseta del Bayern en donde ha anotado en 21 ocasiones y asistió en 14 de ellas. Cifras que solo han logrado los mejores jugadores del mundo con la camiseta del equipo bávaro en todo este tipo. Además, el equipo se ha perfilado como parte de los favoritos al título.