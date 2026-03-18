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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Golazo de Luis Díaz en la Champions League: definición de 'crack' mundial

Golazo de Luis Díaz en la Champions League: definición de 'crack' mundial

Nuevamente el colombiano es protagonista con el FC Bayern, esta vez en la UEFA Champions League con una definición de crack con lujo incluido.

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