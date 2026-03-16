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Blu Radio  / Deportes  / Tribunal Deportivo de Alemania tomó dura decisión sobre Luis Díaz: ¿qué pasó?

Tribunal Deportivo de Alemania tomó dura decisión sobre Luis Díaz: ¿qué pasó?

El duelo entre Bayern Múnich y Leverkuse terminó empatado 1-1, pero concluyó con la expulsión de Luis Díaz.

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