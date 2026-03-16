Tribunal Deportivo de Alemania tomó dura decisión sobre Luis Díaz: ¿qué pasó?

El pasado sábado, el Bayern Múnich, equipo donde milita el extremo colombiano Luis Díaz, no tuvo su mejor partido cuando visitó al Bayer Leverkusen. El duelo terminó empatado 1-1 y, además, concluyó con la expulsión del guajiro, quien fue protagonista durante los 95 minutos.

El colombiano fue responsable de originar el primer tanto del encuentro, con el que Leverkusen tomó ventaja en el marcador, luego de perder el balón y dejarlo servido para que los rivales pusieran el 1-0.

Más tarde, ‘Luchito’ se salvó de recibir una roja directa y al minuto 69 anotó el gol que igualó el compromiso. Sin embargo, cuando parecía convertirse en el héroe de la jornada, terminó expulsado al minuto 84, siendo esta su segunda tarjeta roja desde su llegada al fútbol alemán.

Ante ello, el cuadro bávaro presentó un recurso para evitar la sanción de Luis Díaz, por lo que el Tribunal Deportivo de la Federación Alemana de Fútbol tomó una decisión frente a la situación del jugador del Bayern.



Luis Díaz en Bayern vs. Leverkusen Foto: AFP, captura de video

Tribunal Deportivo analiza apelación del Bayern por expulsión de Luis Díaz

El Tribunal Deportivo revisó la apelación presentada por el Bayern Múnich, la cual buscaba levantar la sanción al argumentar que el árbitro Christian Dingert señaló, tras el encuentro, que su decisión al expulsar al colombiano pudo haber sido muy severa.

Sin embargo, tras analizar el caso y consultar al árbitro, el presidente del tribunal, Stephen Oberholz, explicó que la decisión se sustentó en la interpretación de la jugada.

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“El árbitro Christian Dingert declaró, tras ser consultado, que observó al jugador Luis Díaz lanzarse al suelo durante una carrera hacia el área sin contacto con el portero del Leverkusen, lo que consideró una simulación antideportiva”, señaló Oberholz.

Aunque el Bayern buscó que se hiciera una excepción a la infracción, el tribunal consideró que el argumento sobre las palabras del árbitro no era suficiente para modificar la decisión. De hecho, Oberholz explicó que, ante la petición, también se revisaron las imágenes del compromiso.

“Si bien solo se percató del contacto posterior con el pie tras revisar las imágenes de video después del partido, incluso teniendo esto en cuenta, el jugador Luis Díaz había buscado y producido el contacto previamente, por lo que su decisión no fue del todo errónea”, indicó.

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El presidente del tribunal agregó que una decisión arbitral solo puede corregirse cuando existe un error claro e indiscutible, algo que, según el análisis realizado, no ocurrió en esta jugada.



Qué partido se pierde Luis Díaz con el Bayern Múnich

Con la decisión confirmada por el tribunal deportivo, el delantero colombiano no podrá estar en el siguiente duelo del Bayern en la Bundesliga. Por lo tanto, Díaz no estará en el choque ante Unión Berlín, correspondiente a la fecha 27 del campeonato alemán.

El encuentro se disputará en las siguientes condiciones:



Fecha: 21 de marzo

Hora: 9:30 a. m. (hora de Colombia)

Estadio: Allianz Arena

La expulsión de Díaz ocurrió en los minutos finales del empate ante Bayer Leverkusen, cuando el árbitro interpretó que el colombiano simuló una falta dentro del área rival. La acción significó su segunda tarjeta amarilla del partido y dejó al Bayern con nueve jugadores en la cancha.