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Blu Radio  / Deportes  / Indignación por fuerte pelea entre hinchas de la Selección Colombia en el partido contra Francia

Indignación por fuerte pelea entre hinchas de la Selección Colombia en el partido contra Francia

la disputa se habría originado porque uno de los hombres permanecía de pie e impedía la visibilidad de otros asistentes, lo que derivó en una discusión que escaló a la violencia.

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