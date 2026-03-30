Indignación por fuerte pelea entre hinchas de la Selección Colombia en el partido contra Francia

En medio del partido amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, disputado el 29 de marzo de 2026 en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, un video difundido en redes sociales desató la indignación de cientos de ciudadanos por hechos de violencia en las tribunas.

El encuentro entre Colombia y Francia terminó con victoria del equipo europeo 2-1, resultado que generó preocupación en el combinado tricolor por la cercanía del certamen mundialista. Sin embargo, más allá de lo deportivo, lo que llamó la atención fueron los altercados protagonizados por aficionados durante el compromiso.

Según se observa en las imágenes, en el primer tiempo, exactamente en el minuto 27, varios hinchas iniciaron una pelea en la parte alta de las graderías, en la que intercambiaron insultos y agresiones físicas, con puños y patadas.

La situación se repitió en el segundo tiempo. De acuerdo con el periodista de Blu Radio, Juan Camilo Merlano, quien asistió al partido, el incidente más grave ocurrió cuando uno de los involucrados agredió a otro con una lata de cerveza. “Tenía la cara rota. Resolvío coger una lata de cerveza y reventársela en la frente; le abrió totalmente la frente, terrible”, relató.



Merlano agregó que la disputa se habría originado porque uno de los hombres permanecía de pie e impedía la visibilidad de otros asistentes, lo que derivó en una discusión que escaló a la violencia. Tras la agresión, el afectado, visiblemente ensangrentado, reaccionó y se abalanzó sobre su atacante, momento en el que intervinieron funcionarios del estadio.

El periodista también señaló que el ambiente en las tribunas era tenso. “Uno esperaba una fiesta, había niños alrededor, familias, y todos quedaron muy incómodos con este episodio”, afirmó.

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Finalmente, explicó que en Estados Unidos es común que los aficionados lleguen horas antes a los estadios, realicen reuniones en los parqueaderos con comida y bebidas alcohólicas, lo que podría influir en este tipo de comportamientos. “Había personas desde las 10 de la mañana. La gente hace eso porque dentro del estadio el licor es costoso. Había mucho borracho allá adentro”, concluyó.