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Blu Radio  / Deportes  / 'Pibe' Valderrama estalla tras derrota de Colombia ante Francia: "Jugamos muy mal"

'Pibe' Valderrama estalla tras derrota de Colombia ante Francia: "Jugamos muy mal"

El ‘Pibe’ Valderrama lanzó duras críticas tras las derrotas de Colombia y encendió la alerta por el nivel del equipo antes del Mundial.

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