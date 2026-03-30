'Pibe' Valderrama estalla tras derrota de Colombia ante Francia: "Jugamos muy mal"

Colombia enfrentó la Fecha FIFA sin obtener los resultados esperados; los dirigidos por Néstor Lorenzo decepcionaron en ambas pruebas previas a la Copa del Mundo. Ante Croacia, la defensa mostró varias debilidades, por lo que perdió 2-1, y frente a Francia el equipo dejó ver más flaquezas al momento de frenar a los rivales: con un contundente 3-1, ‘Les Bleus’ evidenció problemas en la escuadra cafetera a poco más de dos meses para que arranque la Copa del Mundo.

Ante ello, un viejo referente del seleccionado nacional mostró su preocupación, más aún teniendo en cuenta el poco tiempo que queda para que la cita mundialista, que se jugará entre Estados Unidos, México y Canadá, inicie.



Pibe Valderrama arremete contra Colombia: "Jugamos muy mal"

En su cuenta de Instagram, el legendario ‘10’, Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, dejó ver su preocupación ante lo mostrado por la escuadra cafetera durante el encuentro con Francia.

Su esposa, quien lo cuestionó debido a su reacción durante el choque contra los franceses, señaló que el exjugador se mostró estresado por el juego del seleccionado nacional. “Es una situación más complicada porque jugamos mal, jugamos muy mal, muy mal”, comentó el Pibe Valderrama.

Ante ello, Elvira Redondo, esposa de Valderrama, señaló que lo que preocupa al ídolo colombiano es el poco tiempo que queda para que llegue la Copa del Mundo, a lo que el ‘Pibe’ afirmó que el problema es que el equipo venía bien; por ello se clasificó al Mundial, pero algo malo está pasando.



“El nivel de jugadores está muy bajo, muy bajo, porque todo el mundo ve a James y todo el mundo habla de James, pero James no está jugando y los otros sí”, afirmó el ‘Pibe’. Además, destacó que Néstor Lorenzo está poniendo a James Rodríguez para que adquiera ritmo de cara al Mundial.

De hecho, otra de las críticas que Valderrama lanzó fue hacia el resto de los jugadores al señalar que el nivel mostrado con la selección no es suficiente, pero que en sus respectivos equipos sí hacen goles: “Los otros juegan y están bajo de nivel, pero en sus equipos son goleadores, son estrellas, son figuras. Entonces, ¿qué es lo que sucede?”, cuestionó.

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¿Cuál es el problema de la Selección?

Los resultados que dejó la Selección Colombia en el choque ante Francia son preocupantes. La falta de gol, los problemas en defensa, así como en la pelota parada, abrieron una herida que inquieta a muchos. De hecho, el mismo Pibe Valderrama lo ha señalado, pues la principal preocupación es el poco tiempo para hacer ajustes: “¿Y qué pasa? Lo que pasa es que no hay tiempo. Sí, eso es lo que preocupa”.

Pese a ello, el ‘Pibe’ no dudó en destacar a Juan Fernando Quintero, quien con solo 20 minutos de juego le dio un cambio al seleccionado nacional, lo que además permitió que se marcara el gol del descuento. Otro que destacó fue Jhon Arias, quien también fue referente para generar presión en la defensa francesa.

“Hay algunos a los que les dieron el chance y se quemaron, porque les dieron el chancito porque la lista no está. La lista definitiva no está. Pero hay algunos a los que les dieron el chance y uno dice: ‘No, no está’”, concluyó Valderrama.

