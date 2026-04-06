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Blu Radio  / Opinión  / Presuntas chuzadas desde el Gobierno a Abelardo De La Espriella desatan una gran controversia

Presuntas chuzadas desde el Gobierno a Abelardo De La Espriella desatan una gran controversia

Primero, en caso de que se confirme lo dicho por el jefe de Estado, estaría reeditando el escándalo de espionaje del que fue víctima el propio Gustavo Petro siendo líder de la oposición durante el gobierno de Álvaro Uribe, a través de las llamadas “chuzadas” que se hicieron desde el DAS.

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