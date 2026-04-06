Presuntas chuzadas desde el Gobierno a Abelardo De La Espriella desatan una gran controversia

El escándalo por la confesión del presidente Gustavo Petro, según la cual, por información de inteligencia tuvo conocimiento de unos supuestos acuerdos ilegales para manipular los resultados electorales entre el candidato presidencial Abelardo De La Espriella y los hermanos Bautista, accionistas mayoritarios de la empresa Thomas Greg and Sons, abre una serie de interrogantes e interpretaciones.

Primero, en caso de que se confirme lo dicho por el jefe de Estado, estaría reeditando el escándalo de espionaje del que fue víctima el propio Gustavo Petro siendo líder de la oposición durante el gobierno de Álvaro Uribe, a través de las llamadas “chuzadas” que se hicieron desde el DAS.

Preidente Gustavo Petro Foto: AFP

Segundo, fuentes de la Dirección Nacional de Inteligencia le confirmaron a Blu Radio que la información que dice tener el presidente Petro no provino de sus agentes, teniendo en cuenta que no tienen ni las facultades legales ni los elementos técnicos para adelantar la interceptación de comunicaciones.

Tercero, curiosamente al presidente Gustavo Petro lo defiende el exdirector de inteligencia de la DNI y quien muy posiblemente será el nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, Wílmar Mejía, investigado por sus presuntos vínculos con el cabecilla de las disidencias, alias 'Calarcá'.



Mejía aseguró en sus redes sociales que el jefe de Estado no se refería a información de inteligencia, sino a que “un juez ordenó interceptar unos abonados telefónicos y el presidente, receptor de información de todo tipo y de distintas fuentes, se entera y la divulga”.

Cuarto, tanto el candidato presidencial Abelardo De La Espriella como fuentes cercanas a la empresa Thomas Greg And Sons han negado que hayan tenido contactos y menos para hablar sobre una supuesta componenda para alterar los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Abelardo De La Espriella Foto: Blu Radio

Quinto, diferentes analistas políticos se preguntan si detrás de estas afirmaciones del presidente Gustavo Petro podría haber una jugada electoral para impulsar a Abelardo De La Espriella por encima de Paloma Valencia, teniendo en cuenta que según las encuestas, hoy el candidato petrista Iván Cepeda le ganaría holgadamenta a De La Espriella en segunda vuelta.

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Hablando de Iván Cepeda, el candidato de la izquierda intenta replicar la agenda internacional que hizo Gustavo Petro en 2022: tras reunirse con el presidente Lula de Brasil, en las últimas horas confirmó su encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

A propósito, esta semana se espera la adhesión de la senadora Clara López a la candidatura de Iván Cepeda. El excanciller Luis Gilberto Murillo dice que sigue firme en su campaña pese a las voces que le piden adherir a Cepeda, mientras que Sergio Fajardo descarta de nuevo que vaya a renunciar para adherir a la candidatura de Paloma Valencia, como se lo solicitó el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra. Y mientras tanto, los partidos políticos tradicionales, liberales, conservadores, Cambio Radical y el partido de la U, siguen en una puja interna para definir a qué candidato apoyarán para la primera vuelta.