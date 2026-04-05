¿Petro busca impulsar a De La Espriella para que gane Cepeda en segunda vuelta?

Una reciente publicación en la red social X del presidente Gustavo Petro, en el que menciona informes de inteligencia sobre el candidato presidencial Abelardo De La Espriella y los hermanos Bautista, ha generado una tormenta política en el país.

En diálogo con Sala De Prensa Blu, el panelista Pedro Viveros hizo un análisis y desglosó las posibles intenciones detrás de estas revelaciones, sugiriendo que el jefe de Estado podría estar utilizando su posición para influir estratégicamente en la contienda electoral.



Estrategia política: ¿Petro busca sumarle puntos a De La Espriella?

Uno de los puntos del análisis de Viveros se centra en el momento electoral que atraviesa el país. Según mencionó, existe una posibilidad de que Petro esté intentando posicionar a su rival preferido pensando en una segunda vuelta.

Bajo esta óptica, la confrontación directa no sería un error, sino una táctica. Viveros explicó que “a quien más le conviene tener como adversario en segunda vuelta al presidente de la República es Abelardo De La Espriella, según lo dicen todas las encuestas”.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo // Fotos. AFP

“Ahí puede tener el presidente un interés de subirle puntos al doctor Abelardo De La Espriella, porque según las encuestas, yo no, las encuestas dicen que el candidato que apoya al señor presidente de la República tiene mucha opción de ganar en una segunda vuelta contra Abelardo”, señaló.



Añadió que, al atacar al abogado, Petro lo mantiene en el centro del debate público, fortaleciendo su perfil como el principal antagonista del Gobierno.



La "autoincriminación" y el uso de inteligencia

Viveros también cuestionó la naturaleza de las pruebas presentadas por el mandatario, quien aseguró conocer detalles de reuniones privadas a través de informes de inteligencia. El analista señaló un patrón “curioso” en la actual administración.

“A mí me ha llamado la atención y es que este Gobierno, ellos mismos se autoincriminan en los escándalos”. Para Viveros, el hecho de que el presidente hable abiertamente de estos informes sugiere un reconocimiento implícito de actividades de espionaje.

“El reconocimiento de que él habla de inteligencia, pero que están chuzando al candidato De La Espriella y también a los hermanos Bautista” es, para el panelista, un asunto de extrema gravedad que requiere clarificación inmediata por parte de las autoridades.

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Viveros instó a que alguien diga “quién dio la orden y quiénes estaban haciendo esto y si eso era producto de una investigación que digan públicamente a quién están investigando”.

Asimismo, Pedro Viveros subrayó la preocupante dualidad en el comportamiento de Gustavo Petro: “Es importante que nos digan el rol del presidente, porque el presidente a veces juega dos roles, a ser mandatario de los colombianos, pero también a ser activista político con un interés claro de ganar las elecciones presidenciales”.