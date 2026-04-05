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Blu Radio  / Opinión  / ¿Petro busca impulsar a De La Espriella para que gane Cepeda en segunda vuelta?

¿Petro busca impulsar a De La Espriella para que gane Cepeda en segunda vuelta?

Informes de inteligencia, infiltraciones y polémicas declaraciones son el centro del debate en el país. Los involucrados: el presidente Petro y De La Espriella.

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Foto: ImgeFx / Prensa Abelardo de la Espriella / Presidencia
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 5 de abr, 2026

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