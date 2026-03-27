Procuraduría vigila 3.512 comisiones escrutadoras tras elecciones del 8 de marzo en el país

La Procuraduría General de la Nación adelanta labores de vigilancia e intervención sobre un total de 3.512 comisiones escrutadoras en todo el país, como parte del seguimiento institucional al proceso electoral posterior a la jornada realizada el pasado 8 de marzo. Las diligencias se desarrollan de manera progresiva en los distintos niveles del escrutinio, con el acompañamiento permanente de servidores del Ministerio Público.

Actualmente, la vigilancia institucional se desarrolla sobre 3.512 comisiones escrutadoras distribuidas en diferentes niveles del proceso electoral. Estas comisiones corresponden a instancias auxiliares o zonales, municipales o distritales, departamentales o generales, así como la Comisión Escrutadora Nacional, que constituye el nivel superior en la consolidación de los resultados electorales. La intervención de la Procuraduría en estos espacios busca asegurar la transparencia y legalidad en el conteo definitivo de los votos y en la resolución de posibles reclamaciones.

Con corte al 25 de marzo, ya se ha declarado la elección de representantes a la Cámara en 30 departamentos del país. Sin embargo, aún persisten algunos casos en trámite que requieren revisión por parte de las autoridades electorales competentes.

Uno de estos casos corresponde al departamento de Cundinamarca, donde actualmente se encuentra en trámite la resolución de una reclamación relacionada con el proceso de escrutinio. De igual forma, en el departamento del Chocó, se presentó un desacuerdo durante el desarrollo del escrutinio, situación que será resuelta por la Comisión Escrutadora Nacional.



Dentro de los avances reportados por la Procuraduría también se destaca que, en los escrutinios departamentales, ya fue declarada la elección de las 16 curules correspondientes a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) para la Cámara de Representantes.