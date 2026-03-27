En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Nicolás Maduro
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Procuraduría vigila 3.512 comisiones escrutadoras tras elecciones del 8 de marzo en el país

Procuraduría vigila 3.512 comisiones escrutadoras tras elecciones del 8 de marzo en el país

La intervención de la Procuraduría en estos espacios busca asegurar la transparencia y legalidad en el conteo definitivo de los votos y en la resolución de posibles reclamaciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad