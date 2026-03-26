Procuraduría pidió a la Corte tumbar decreto que creaba impuestos al sector de la energía

Blu Radio conoció el concepto firmado por el procurador general, Gregorio Eljach, donde le pide a la Corte Constitucional declarar inexequible el decreto 0044 que creaba nuevos impuestos al sector de la generación de energía. Ese decreto derivado de la emergencia económica que actualmente está suspendida provisionalmente, está en el despacho del magistrado Vladimir Fernández.

Aunque ese decreto en específico también está suspendido por orden de la Corte Constitucional, el concepto del Ministerio Público resulta clave a la hora de que la Sala Plena del alto tribunal tome una decisión de fondo sobre la legalidad del mismo.

Para la Procuraduría, el decreto no cumple los requisitos exigidos por la Constitución para este tipo de medidas excepcionales, ya que las disposiciones adoptadas no guardan una relación suficiente con las causas que motivaron la declaratoria de emergencia económica.

“Así las cosas, derivado de la ausencia de motivación suficiente, el decreto legislativo bajo examen no cumple con el juicio de proporcionalidad necesario, toda vez que no se encuentran las razones por las cuales las medidas tomadas resultan ser las absolutamente necesarias para la superación del estado de emergencia”, señaló la Procuraduría.



Se espera que después de semana santa la Corte Constitucional se reúna para debatir de fondo la emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro, ya el magistrado Carlos Camargo repartió su ponencia a sus colegas quienes deberán tomar determinaciones.