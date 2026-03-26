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Blu Radio  / Economía  / Procuraduría pidió a la Corte tumbar decreto que creaba impuestos al sector de la energía

Procuraduría pidió a la Corte tumbar decreto que creaba impuestos al sector de la energía

La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional tumbar el decreto que creaba nuevos impuestos al sector de la energía al amparo de la emergencia económica que actualmente está suspendida provisionalmente.

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