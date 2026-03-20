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Blu Radio  / Economía  / Gecelca, Gensa y Urrá se acogen a la nueva fórmula tarifaria de energía promovida por el Gobierno

Gecelca, Gensa y Urrá se acogen a la nueva fórmula tarifaria de energía promovida por el Gobierno

Según el Gobierno, la medida busca que la energía hidroeléctrica y solar deje de depender del precio del gas.

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