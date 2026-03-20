Gecelca, Gensa y Urrá se acogen a la nueva fórmula tarifaria de energía promovida por el Gobierno

Las empresas públicas de generación de energía Gecelca, Gensa y Urrá manifestaron su intención de acogerse a la nueva fórmula tarifaria promovida por el Gobierno nacional.

Según el Gobierno, la medida busca que la energía hidroeléctrica y solar deje de depender del precio del gas. El objetivo es aplicar cambios estructurales en el sistema tarifario antes de 2027.

El presidente Gustavo Petro señaló que estas empresas adoptarán el esquema que liga las tarifas a sus costos de generación. Indicó que hay disponibilidad de energía, con embalses llenos y mayor presencia de fuentes solares.

En comunicaciones enviadas al Ministerio de Minas y Energía, las empresas informaron su disposición de acogerse a las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, relacionadas con precios de escasez por tecnología.



Gensa indicó que puede aplicar estas medidas y solicitó abrir espacios regulatorios para facilitar su implementación y contribuir a reducir tarifas en el mercado de bolsa. Urrá informó que adoptará el esquema de manera inmediata y que continuará ofertando energía bajo criterios de costos de generación y condiciones del sistema. Gecelca también expresó su intención de acogerse a las reglas del cargo por confiabilidad.

El Gobierno avanza en la reglamentación de medidas relacionadas con generación solar, ajustes en plantas térmicas y análisis del impacto de factores externos sobre los precios de la energía.

En ese sentido, el Ministerio de Minas y Energía reglamentó el programa Colombia Solar mediante la resolución 40159 de 2026, que permitirá a hogares de estratos 1, 2 y 3 generar su propia energía. El programa busca reemplazar subsidios por autogeneración.

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La iniciativa priorizará beneficiarios según niveles de pobreza, costos del servicio y condiciones del territorio. También define esquemas de operación hasta por 25 años y sistemas de medición para seguimiento del consumo y la energía producida.