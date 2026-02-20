En vivo
Blu Radio  / Nación  / Gobierno ordena a Urrá reducir nivel del embalse y recalcular estudios hidráulicos

Gobierno ordena a Urrá reducir nivel del embalse y recalcular estudios hidráulicos

La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, exigió a la Central Hidroeléctrica Urrá bajar de inmediato la cota del embalse de 130,5 a 128,5 metros, recalcular el volumen almacenado y actualizar su curva guía con escenarios de lluvias extremas con periodos de retorno de hasta 500 años, en el marco de la contingencia climática.

