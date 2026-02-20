El dolor de cabeza de Junior por las deudas de dos equipos brasileños

El Junior de Barranquilla tiene un dolor de cabeza por el incumplimiento en los pagos por parte de dos clubes brasileños. Así lo confirmó Héctor Fabio Báez en entrevista con Blog Deportivo, al revelar que ni Gremio ha cancelado la primera cuota por la transferencia de José Enamorado, ni Botafogo ha cumplido con el segundo pago acordado por el traspaso de Jordan Barrera.

Según explicó Báez, en el caso de Gremio ya se cumplen cerca de 20 días de retraso frente a lo pactado. El acuerdo contemplaba fechas específicas de desembolso y, ante el incumplimiento, se activan cláusulas que incluyen intereses, penalidades y posibles sanciones contractuales. Vale recordar que Enamorado ya debutó oficialmente con el club de Porto Alegre.

José Enamorado, jugador del Junior de Barranquilla Ig: joseenamorado10

La situación con Botafogo es distinta, pero también preocupante. El club de Río de Janeiro sí realizó un primer pago por Barrera, pero se encuentra en mora con la segunda cuota, cuyo plazo de gracia venció recientemente. De persistir el incumplimiento, Junior tendría que iniciar un proceso formal y eventualmente acudir a las entidades competentes para exigir el cumplimiento del contrato.

Para Junior, que planifica su presupuesto contando con esos recursos, el retraso afecta la programación financiera y la ejecución de nuevos proyectos deportivos.



¿Cómo están los jugadores?

Báez contó que, tanto Enamorado como Barrera atraviesan procesos distintos en Brasil. El primero vive una etapa de adaptación a nuevas exigencias tácticas y físicas, mientras que el segundo ya suma más minutos y presencia constante en convocatorias. Sin embargo, el rendimiento de los jugadores no altera la obligación contractual: las transferencias fueron acordadas bajo condiciones claras y deben cumplirse en los tiempos estipulados.



Junior de Barranquilla. X: @JuniorClubSA

El gerente también aclaró que el Junior conserva un porcentaje de participación en una futura venta de ambos futbolistas, aunque no tiene injerencia directa en eventuales préstamos o sobreventas. Es decir, el club rojiblanco podría beneficiarse económicamente si hay nuevas transferencias, pero hoy la prioridad es otra: que lleguen los pagos pendientes.