¿Falcao jugará el Mundial del 2026 con Colombia? Las dudas que dejan este rumor

La posibilidad de que Radamel Falcao García dispute el Mundial de 2026 con la Selección Colombia encendió el debate tras una versión entregada por el periodista argentino Sebastián Srur. Según lo dicho en Picado TV, el técnico Néstor Lorenzo lo tendría en consideración siempre y cuando el delantero mantenga una mínima regularidad en Millonarios, disputando al menos “dos o tres partidos por mes”.

En Blog Deportivo se debatió y analizó este rumor que ha tomado fuerza en las últimas horas y el aporte que podría dar el máximo goleador de Colombia en la Copa del Mundo. Para algunos periodistas, la tricolor necesitaría un líder experimentado en ese grupo de convocados. Sin embargo, otros panelistas matizaron esa idea recordando que el promedio de edad del equipo en la eliminatoria ha rondado los 29 o 30 años, lo que describe más una selección madura que una generación inexperta.

Estadísticas de Falcao

En la presente temporada con Millonarios, Falcao ha disputado cinco partidos, apenas uno como titular, con un promedio de 35 minutos por encuentro y un total acumulado de 173 minutos. Es decir, por ahora, ni siquiera suma el equivalente a dos compromisos completos. Además, una lesión lo marginaría al menos de un par de juegos más, lo que complica cumplir con esa hipotética exigencia de regularidad mensual.

Falcao, delantero de Millonarios. X: @MillosFCoficial

Las dudas de este rumor

El periodista argentino Juan José Buscalia dudó que Lorenzo haya filtrado una información de ese calibre, considerando que es un entrenador reservado. Señaló que, lo que realmente pudo haber sucedido, fue una charla informal, quizá con el propio Falcao o con alguien cercano, en la que el mensaje no habría sido una promesa sino un incentivo competitivo: “Si te pones bien, te voy a tener en cuenta”. Una fórmula habitual en cualquier seleccionador cuando aún quedan cupos por definir en una lista de 26 jugadores.



"No creo que Lorenzo pueda contar una, una cosa así a un periodista. Me da la sensación de que de Lorenzo eso no debe haber salido", agregó Buscalia.

En esa misma línea, el analista Javier Castell comparó el pasado glorioso del delantero y su presente físico. Falcao es el máximo goleador histórico de la Selección Colombia y uno de los atacantes más determinantes que ha tenido el país a nivel internacional. No obstante, en los últimos cinco años no ha logrado encadenar temporadas de más de 30 partidos con regularidad sostenida. La última vez que superó esa cifra fue en 2018 con el Mónaco, y desde entonces las lesiones han marcado su continuidad.

Entretanto, Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, afirmó que Falcao sí podría estar en el Mundial, pero no como un jugador, sino en un rol de acompañamiento al plantel al ser parte de la comitiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), pues podría aportar su experiencia y liderazgo, como lo hizo el Kun Agüero con Argentina en el Mundial del 2022.