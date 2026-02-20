En vivo
Caribe

Defensores de DD.HH. piden evaluar acuerdos entre Gobierno y Los Conquistadores

Los líderes advierten que, sin monitoreo real y participación de la sociedad civil, los acuerdos pueden quedarse en letra muerta.

Autodefensas Conquistadoras de La Sierra en Santa Marta
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: William Agudelo
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

